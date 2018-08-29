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Konyalı Şehit Karağlı’nın cenazesi memleketine getirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Samanlı köyünde, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 2 askerden piyade er Osman Karağlı'nın naaşı memleketi Konya'ya getirildi.

Konyalı Şehit Karağlının cenazesi memleketine getirildi

29 Ağustos 2018 02:34

Hakkari 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı Samanlı Hudut Bölük Komutanlığı'nın personel sevki sırasında, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan piyade er Osman Karağlı’nun (20), naaşı askeri uçakla Konya Havalimanı'na getirildi. Şehidin cenazesi askeri erkan ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Şehidin cenazesi, oluşturulan konvoyla Beyhekim Devlet Hastanesine morguna götürüldü. Bekar olduğu ve 6 kardeşinin bulunduğu belirtilen şehit er Osman Karağlı'nın cenazesinin yarın Merkez Beyşehir ilçesi Karaali Mahallesi Merkez Camiinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. 

Diğer taraftan askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerlerden evli ve 3 çocuk babası piyade er İsa Erçetin'in naaşı aynı uçakla memleketi İstanbul'a uğurlandı.  

İbrahim Yetkin

 

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