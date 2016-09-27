Mardin Kızıltepe’de bölücü terör örgütü mensuplarının Tepedağ köyü mevkisinde tuzakladıkları patlayıcının görevden dönen askerleri ve korucuları taşıyan minibüsün geçişi sırasında patlatılması sonucu 4 asker şehit olmuş, 5’i asker, 2’si korucu 7 güvenlik görevlisi de yaralanmıştı. Şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Enes Kaya (26) için memleketi Konya’nın Ilgın ilçesine bağlı Beykonak Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Konya Havaalanında düzenlenen karşılama töreninin ardından şehit Kaya’nın naaşı Beykonak Mahallesi'ne getirildi. Şehidin cenazesi ilk olarak helallik almak üzere baba evine götürüldü. Burada helallik alınması ve dua edilmesinin ardından şehidin naaşı tören alanına getirildi. Burada şehidin annesi Gülcan, babası Şükrü Kaya, kız kardeşleri ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin küçük kız kardeşi Nazik Kaya, ağlamayacağını söyleyerek tabuta sarılarak ağlayan annesine de, "Anne ne olur ağlama, ağabeyim ağlamamızı istemezdi" diyerek metanetini korumasını istedi.

Konya Müftüsü Ali Akpınar tarafından ikindi namazına müteakip kıldırılan cenaze namazı sonrası şehit Kaya’nın Türk bayrağına sarılı tabutu dualar ve tekbirler eşliğinde defnedilmek üzere mahalle mezarlığına götürüldü. Törene, Konya Vali Yakub Canbolat, şehit ailesi ve yakınları ile AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Selman Ayas

KONYA