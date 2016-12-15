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Konya’nın bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara

Konya’nın bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Konyanın bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara

15 Aralık 2016 09:42

Konya'nın Derbent, Ereğli, Hadim, Halkapınar ve Taşkent ilçelerinde ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi. Bozkır ve Emirgazi ilçelerinde de taşımalı eğitime tabi öğrencilere buzlanma riskine karşılık bir gün süre ile kar tatili verildiği öğrenildi.

Milli Eğitim Müdürü Mukaddar Gürsoy yaptığı yazılı açıklamada, "İlimiz Derbent, Ereğli, Hadim, Halkapınar ve Taşkent ilçelerinde ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitime 15.12.2016 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca Bozkır ve Emirgazi ilçelerinde taşımalı eğitime tabi öğrencilere de buzlanma riskine karşılık 1 gün süre ile tatil kararı alınmıştır" denildi.

Etiketler: eğitime ara, Konya


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