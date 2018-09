Konya'nın ilk ‘Millet Kıraathanesi' açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği ‘Millet Kıraathaneleri'nin ilki Meram'da açıldı. Bünyesinde birçok yenilik barındıran ve kendine özgü bir konsepti bulunan ‘Meram Millet Kıraathanesi'nin açılışı İstiklal Marşı'nın okunması, saygı duruşunda bulunulması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, "Aşına aşk katanların, hoşgörünün ve bilgeliğin şehrine hoşgeldiniz" diyerek başladığı açılış konuşmasında, "Meram Belediyesi olarak bugüne kadar birçok temel atma ve açılış töreni gerçekleştirdik; ancak bugün, benim için daha farklı bir gün. Sevincimizi ziyadesiyle katlayan; birçok alanda olduğu gibi yeni bir ilke daha imza atmış olmaktır” dedi.

Başkan Toru, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dile getirdiği bu vaadi gerçekleştiren ilk kurumlardan biri olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Beş yıla yakın bir süredir; 'Yeni Türkiye Vizyonu' çerçevesinde, 2023 hedeflerine doğru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde, halkla birlikte omuz omuza yürüdüklerini söyleyen Toru, "Hiçbir baskıya, dayatmaya ödün vermeden; milletimizden aldığı güçle yürüyen Cumhurbaşkanımızın peşinde yürürken, bizler de milletimiz için en iyi olanı, milletimizle birlikte seçerek, karar vererek yürüdük. Beraber yürüdük; emperyalist güçlerin ülkemizi kıskaca alma, diz çöktürme çabalarına karşı. Beraber yürürdük; siyasi, askeri ve ekonomik abluka uygulama çabalarına karşı ve beraber yürüdük; medeniyet yolunda, şanlı ecdadımızın açtığı yolda. Beraber yürüdük, ülkemizin geçmişte olduğu gibi gelecekte de bayrağımızın en yükseklerde dalgalanması için" şeklinde konuştu.

"Geleneğine sahip çıkmayan milletin, millet olma şansı kalmayacaktır”

Belediyenin bugüne kadar gerçekleştirdiği bütün yatırımların, tüm Türkiye'nin fiziki, kültürel ve sosyal birikimine katkı sağlayarak, ülkeyi ve gençleri geleceğe hazırlamak için birer basamak olduğunu kaydeden Başkan Toru, "Kültürüne, geleneğine sahip çıkmayan ve geleceğe aktarmayan bir milletin, millet olma şansı kalmayacaktır. Bizi biz yapan; imanımızı, kültür değerlerimizi göz ardı etmeden geleneksel çerçeveyle harman ederek geleceğimizi yoğurmak, bizlerin asli görevidir. Bu toprakların her karışı; kültürümüzün, sanatımızın, medeniyetimizin altın haleleriyle süslenmiş ve insanlığa ışık olmuştur. Bu ışığı, bizler daha da yükseklere taşıyamazsak, gelecekte söyleyecek sözümüzün olması mümkün olmayacaktır. Bu gerçeğin farkında olarak, Millet Kıraathanesi'ni Konya'da ilk olarak Meram'da açmak, çok şükür bizlere nasip oldu” diye konuştu.

Meram Millet Kıraathanesi'ni eğitim, kaynaşma, sosyalleşme yuvası olarak nitelendiren Toru, yatırımı belediyecilikteki rol modelleri olan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Konya'ya ve Meram'a kazandırdıklarını söyledi. ‘Meram Millet Kıraathanesi'nin çok işlevli bir yapıda tasarlandığını vurgulayan Başkan Toru, "Kıraathanemizde aslına uygun bir şekilde güncel kitap, gazete ve dergiler yer alırken önemli bir ayrıntıya da sahiptir. Görme engelli vatandaşlarımızın da buradan kolaylıkla istifade edebilmeleri için ve okuyarak ufuklarını daha da ileriye taşıyabilmelerine vesile olmak için onlar için de kütüphane oluşturduk. Meram Millet Kıraathanesi, her yaşa ve her seviyeye hitap edebilecek şekilde düzenlenmiştir. Yaklaşık 150 kişiye aynı anda hizmet edebilecek bir kapasiteye sahiptir. 400 metre kullanım alanına sahip olan kıraathanemizde ayrıca bilgisayarlar da kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Kendine özgü bir konseptte hizmet edecek olan kıraathanemiz, etnospor ve zekâ oyunları bölümüyle de her yaştan insanının ilgisini çekecek düzeydedir. Kıraathanemiz selamlaşmanın, kaynaşmanın, paylaşmanın, kardeşliğimizin buluşma adresi olacaktır” dedi.

"Türkiye birçok ilki Konya ile yaşıyor”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise Türkiye'nin son 16 yılda geldiği noktayı hatırlattı. Bu süre zarfında fiziki yatırımlarla şehirlerin ve ülkenin adeta dönüştüğünü söyleyen Altay, "Bu dönüşüme bu mahallede büyümüş biri olarak bizzat şahidim” ifadelerini kullandı.

Millet Kıraathanesi ile bir ilkin yaşandığını dile getiren Altay, “Yine ilklere tanıklık ediyoruz. Millet Kıraathanesi ve Millet Bahçesi. Millet Kıraathanesi'nin açılışını bugün gerçekleştiriyoruz. Eski Stadyumun bulunduğu alanda Millet Bahçesi olarak ilk 100 günlük programa girdi. 40 gün içerisinde yıkım işlemleri tamamlanacak. En kısa zamanda bitirilerek Konya'ya hizmet etmeye başlayacak. Türkiye birçok ilki Konya ile yaşıyor” şeklinde konuştu.

“Bu özel yatırım için Başkan Fatma Toru'ya teşekkür ediyorum"

Törene katılan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da Millet Kıraathanesi'nin kültürel ve sosyal açıdan önemli bir yatırım olduğuna değindi. 16 yıllık süre zarfında Türkiye'nin büyük yatırımlara şahitlik ettiğinin altını çizen Erdoğan, ülkemizin büyük ülke yolunda altyapı yatırımlarının tamamlandığını ve artık sıranın daha derine gidecek yatırımlara geldiğini kaydetti.

Eğitim, kültür ve sanatta yapılan yatırımların buna çok güzel bir örnek olduğunu ifade eden Bilal Erdoğan, okumanın ve yazmanın önemini anlattı. Erdoğan, "Okumak insan için en önemli eylem. Okumak sadece kitap okumak değildir. Bütün yaratılışı okumak, izlemek ve kulak vermektir. Aynı zamanda yazmak ve ifade etmek gerek. Kendi inanç kodlarımıza anlam vermeye çalışırken, anladıklarımızı ifade etmemiz şart. Yazarak, konuşarak ve sanatla ifade edilmesi olmazsa olmazımızdır. Paylaşacağız. Bütün büyük zatların hayatları bunun üzerine kurulu. Mesnevi ‘Dinle' diye başlıyor. Bunu ‘Oku' emriyle ele almak gerek. İşte tüm bunların birleştiği bir yatırımı açıyoruz bugün. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru'ya bu özel yatırım için teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bu vizyonu bize gösterdiği içinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da teşekkürle anmak istiyorum” dedi.

Açılışa, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Etnospor Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Meram Kaymakamı Resul Çelik, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ve çok sayıda vatandaş katıldı.