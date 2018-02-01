Konyaspor 2-2 Galatasaray maç özeti, golleri İzle | Konya GS maç kaç kaç ?

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk müsabakasında Konyaspor Galatasaray ile karşılaştı. Mücadelede saat 20.30’da Atiker Konyaspor'un sahasında başladı. Aslan, ilk olarak kupaya 5. turdan katılan Sivas Belediyespor ve son 16 turunda da Bucaspor’u eledi. Yeşil-beyazlılar da 5. turda Batman Petrolspor’u son 16 turunda ise Trabzonspor’u geçerek çeyrek finale yükseldi. Peki Konyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? Saat 20:30'da başlayan Konya GS maçı A Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanıyor. İşte Konya Galatasaray Türkiye Kupası maçı ile ilgili detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Atiker Konyaspor konuk ettiği Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı.

Konyaspor 2-2 Galatasaray Özeti Golleri izle (Türkiye Kupası maç Özetleri İZLE)

Maçtan Dakikalar

10. dakikada Eren Albayrak'ın pası ile altıpasın hemen dışında sol çaprazda buluşan Musa Araz'ın yerden çektiği şut yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

12. dakikada Linnes'in pası ile ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Eren Derdiyok'un yerden çektiği şut yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

31. dakikada Eren Derdiyok'un pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda buluşan Yasin Öztekin'in çektiği şut kaleci Patrik Carlgren'den döndü.

40. dakikada kazanılan serbest vuruş Orkan Çınar’ın sol ayağıyla ceza sahasına gönderdiği top karambolde Mehdi’nin kafa vuruşunda Linnes’e çarparak ağlarla buluştu. 1-0

50. dakikada Belhanda'nın yerden pası ile ceza sahasının hemen içerisinde topla buluşan Sinan Gümüş'ün gelişine çektiği şut kaleci Patrik'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 1-1

55. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Selçuk İnan’ın ortasında arka direkte topla buluşan Serdar Aziz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Patrik’in solundan filelerle buluştu. 1-2

73. dakikada Linnes’in sağ kanattan gönderdiği topla ceza sahası çizgisi üzerinde buluşan Gomis’in etkisiz şutu kaleci Patrik’te kaldı.

75. dakikada Jonsson’un pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Skubic’in kafa vuruşunda kaleci Eray topu kornere gönderdi.

88. dakikada Rodrigues'in pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Gomis'in yerden çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

90. dakikada Selim Ay'ın uzun pasında ceza sahası içinde buluşan Jahovic'in kafa vuruşunda top kaleci Eray'ın üzerinden geçerek ağlarla buluştu. 2-2

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Kemal Yılmaz xx, Asım Yusuf Öz xx

Atiker Konyaspor: Patrik xx, Skubic xx, Moke xx (Filipovic dk. 57 x), Selim Ay xx, Eren Albayrak xx, Mehdi xx, Jonsson xx, Ömer Ali xx (Jahovic dk. 57 xxx), Musa Araz xx (Fofana dk. 79 xx), Hadziahmetovic x, Orkan Çınar xx

Yedekler: Emrullah, Vedat Bora, Manyama

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Galasataray: Eray xx, Linnes xx, Koray xx, Serdar Aziz xxx, Hakan Balta xx (Latovlevici dk. 71 x), Donk xx, Selçuk İnan xx, Sinan xxx, Belhanda xx, Yasin xx (Rodrigues dk. 79 x), Eren Derdiyok xx (Gomis dk. 64 x)

Yedekler: Muslera, Filho, Rooue, Tolga, Denayer, Feghouli

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Linnes (dk. 40 k.k.), Jahovic (dk.90) (Atiker Konyaspor), Sinan (dk. 50), Serdar Aziz (dk. 55) (Galatasaray)

Sarı kart: Selim Ay

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda Atiker Konyaspor'a konuk olacak

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk müsabakasında oynayacağı Atiler Konyaspor’a en son 13 Eylül 2003 yılında mağlup oldu. İki takımın aralarında oynanan iki kupa maçlarından da sarı-kırmızılılar galip ayrıldı.

36. randevu

Atiker Konyaspor ile Galatasaray, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda bugüne kadar 35 kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar sahadan 28 kez galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise iki kez rakibini mağlup etmeyi başardı. 5 müsabakada ise kazanan çıkmadı. İki takım 1990-1991 ile 2014-2015 sezonlarında Türkiye Kupası’nda mücadele etti. Söz konusu maçlarda Galatasaray galip geldi. İki takımın bu sezon ligdeki ilk karşılaşmasını Galatasaray, deplasmanda 2-0 kazandı.

Galatasaray, Konyaspor’a 2003'ten beri yenilmiyor

Konyaspor, Galatasaray’a karşı en son galibiyetini ligde 2003-2004 sezonunda 13 Eylül 2003 tarihinde Konya’daki maçta aldı. Bundan sonraki 22 lig ve 1 Türkiye Kupası maçında sarı-kırmızılılar 19 kez rakibini mağlup etti. 4 müsabaka da berabere bitti.

Sarı-kırmızılılar son 5 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadığı son 5 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar, ligde Göztepe, Kayseri ve Osmanlıspor'u geçerek 3 puan alırken, Türkiye Kupası’nda Bucaspor’u iki maçta da mağlup etti.

Kupada Sinan Gümüş sırtlıyor

Galatasaray’ı Süper Lig’deki müsabakalarında Bafetimbi Gomis sırtlarken, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise Sinan Gümüş ön plana çıkıyor. Gümüş, kupada oynadığı 4 karşılaşmada rakip fileleri 4 kez havalandırmayı başardı. 24 yaşındaki futbolcu, gollerinin yanında 3 de asist yaptı. Ayrıca Yasin Öztekin'in de 3 golü bulunuyor.

Galatasaray kafilesi Konya’ya geldi

Atiker Konyaspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçı için özel uçakla Konya’ya gelen Galatasaray kafilesi taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve futbolcular, havalimanında taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Taraftarlar takım otobüsünü meşalelerle uğurlarken, sarı-kırmızılı ekip konaklayacağı otele gitti. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Atiker Konyaspor ile saat 20.30’da Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda karşılaşacak.

Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynayacakları Atiker Konyaspor maçının kamp kadrosunu belirledi.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre Atiker Konyaspor müsabakası kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Ryan Donk, Bafetimbi Gomis, Hakan Balta, Garry Rodrigues, Koray Günter, Iasmin Latovlevici, Jason Denayer, Eray İşcan, Sofiane Feghouli."

Galatasaray, Atiker Konyaspor maçına hazır

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın deplasmanda karşılaşacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını bitirdi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk ayağında oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılılar, Konyaspor karşılaşması için bu akşam saat 18.00’de Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Konya’ya hareket ederek mücadele öncesi kampa girecek.







