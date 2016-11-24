Maçtan dakikalar
10. dakikada Bernard’ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği şut Abdülkerim’e çarparak filelere gitti. 1-0
15. dakikada Ömer Ali’nin ceza sahası sağ çaprazından çektiği şut dışarı çıktı.
32. dakikada gönderilen topla ceza sahasına giren Boryachuk’un çektiği şut sağ kale direğinin yanından auta çıktı.
36. dakikada Taison’un pasında topla buluşan Dentinho vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
43. dakikada Bernard’ın pasında Taison’un ceza sahası içinden vurduğu şut kaleci Serkan’ı geçerken kale çizgisi üstünde Selim’in müdahalesiyle oyun alanına döndü.
52. dakikada ceza sahası dışında Meha’nın sol çaprazından şutu kaleci Shevchenko’da kaldı.
57. dakikada Hadziahmetovic’in ceza sahası dışından attığı şutu kaleci Shevchenko kurtardı.
66. dakikada Meha’nın rakip takım oyuncusu Srna’ya yaptığı faul sonrası kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde Eduardo’nın kafa vuruşunda topu ağlara gitti. 3-0
74. dakika Boryachuk’un verdiği pasla orta alandan sürükleyerek getirdiği topla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bernard’ın kaleci Serkan’ın üzerinden aşırtarak vurduğu top ağlarla buluştu. 4-0
Stat: Arena Lviv
Hakemler: Kevin Clancy xx, David McGeachie xx, Graeme Stewart xx
Shakhtar Donetsk: Shevchenko xx, Srna xx, Ordets xx, Kryvtsov xx, Matviyenko xx, Taison xx (Eduardo dk. 64 xxx), Malyshev xx, Kovalenko xx (Tankovskiy dk. 46 xx), Bernard xxx, Dentinho xxx, Boryachuk xxx (Stepanenko dk. 79 x)
Yedekler: Kanibolotskiy, Kucher, Marlos, Kobin
Teknik Direktör: Paulo Fonseca
Konyaspor: Serkan x, Ömer Ali xx, Selim xx, Abdülkerim x, Mehmet Uslu x, Kibong x, Ali Çamdalı x (Meha dk. 15 x), Volkan x, Hadziahmetovic x, Milosevic x (Halil İbrahim dk. 63 x), Hora x (Bajic dk. 83 ?)
Yedekler: Kaya, Douglas, Ali Turan, Rangelov
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Goller: Abdülkerim (dk. 10 k.k.), Dentinho (dk. 36), Eduardo (dk. 66), Bernard (dk. 74) (Shakhtar Donetsk)
Sarı kartlar: Boryachuk, Kovalenko, Srna, Stepanenko (Shakhtar Donetsk)