Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Konyaspor Avrupa Ligi’ne veda etti

Konyaspor Avrupa Ligi’ne veda etti

Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. maçında deplasmanda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’e 4-0 mağlup oldu.

Konyaspor Avrupa Ligine veda etti

24 Kasım 2016 23:22

Maçtan dakikalar

10. dakikada Bernard’ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği şut Abdülkerim’e çarparak filelere gitti. 1-0

15. dakikada Ömer Ali’nin ceza sahası sağ çaprazından çektiği şut dışarı çıktı.

32. dakikada gönderilen topla ceza sahasına giren Boryachuk’un çektiği şut sağ kale direğinin yanından auta çıktı.

36. dakikada Taison’un pasında topla buluşan Dentinho vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

43. dakikada Bernard’ın pasında Taison’un ceza sahası içinden vurduğu şut kaleci Serkan’ı geçerken kale çizgisi üstünde Selim’in müdahalesiyle oyun alanına döndü.

52. dakikada ceza sahası dışında Meha’nın sol çaprazından şutu kaleci Shevchenko’da kaldı.

57. dakikada Hadziahmetovic’in ceza sahası dışından attığı şutu kaleci Shevchenko kurtardı.

66. dakikada Meha’nın rakip takım oyuncusu Srna’ya yaptığı faul sonrası kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde Eduardo’nın kafa vuruşunda topu ağlara gitti. 3-0

74. dakika Boryachuk’un verdiği pasla orta alandan sürükleyerek getirdiği topla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bernard’ın kaleci Serkan’ın üzerinden aşırtarak vurduğu top ağlarla buluştu. 4-0

Stat: Arena Lviv

Hakemler: Kevin Clancy xx, David McGeachie xx, Graeme Stewart xx

Shakhtar Donetsk: Shevchenko xx, Srna xx, Ordets xx, Kryvtsov xx, Matviyenko xx, Taison xx (Eduardo dk. 64 xxx), Malyshev xx, Kovalenko xx (Tankovskiy dk. 46 xx), Bernard xxx, Dentinho xxx, Boryachuk xxx (Stepanenko dk. 79 x)

Yedekler: Kanibolotskiy, Kucher, Marlos, Kobin

Teknik Direktör: Paulo Fonseca

Konyaspor: Serkan x, Ömer Ali xx, Selim xx, Abdülkerim x, Mehmet Uslu x, Kibong x, Ali Çamdalı x (Meha dk. 15 x), Volkan x, Hadziahmetovic x, Milosevic x (Halil İbrahim dk. 63 x), Hora x (Bajic dk. 83 ?)

Yedekler: Kaya, Douglas, Ali Turan, Rangelov

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Abdülkerim (dk. 10 k.k.), Dentinho (dk. 36), Eduardo (dk. 66), Bernard (dk. 74) (Shakhtar Donetsk)

Sarı kartlar: Boryachuk, Kovalenko, Srna, Stepanenko (Shakhtar Donetsk)

Etiketler: konyaspor, UEFA Avrupa Ligi, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç