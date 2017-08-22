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Konyaspor Başkanı Ahmet Şan istifa etti

Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "Bylock" kullanıcısı olduğu gerekçesiyle ifadesine başvurulduğunun ortaya çıkmasının ardından görevinden istifa etti.

Konyaspor Başkanı Ahmet Şan istifa etti

22 Ağustos 2017 12:49

Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan, avukatı aracılığıyla kamuoyuna yaptığı yazılı açıklamada, "Büyük Türk Milletine ve Konyaspor camiasına arzımdır. 54 yıllık yaşantım boyunca ailemin, büyüklerimin ve şahsıma inanıp benimle yol yürüyenlerin başını öne eğecek kasıtlı hiçbir eylemim olmamıştır. Hayat insanı kimi zaman büyük başarılarla, kimi zaman da büyük dertlerle sınar. Meşum örgütle hiçbir bağlantımın olmadığı, sonucunda haklılığım ve masumiyetimin ortaya çıkacağına inandığım bu sıkıntılı süreçte büyük sevdama, Konyasporuma zarar gelmemesi adına; Konyaspor Kulübü Derneği üyeliğinden ve dolayısıyla büyük zaferleri yaşadığım Konyaspor başkanlığı görevinden istifa ediyorum. Hayatımın her döneminde duanın gücüne çok inandım. Dualarınızla imkansız denilen başarıları hep birlikte hak ederek kazandık.

Sizlerden istirhamın mübarek dualarınızı şahsımın üzerinden eksik etmemenizdir. Saygılarımla, Ahmet Şan" ifadelerine yer verildi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bylock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle ifade verdiği ortaya çıkan Ahmet Şan'ın ardından serbest bırakıldığı öğrenilmişti. 


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