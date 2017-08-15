Konyaspor Başkanı Şan: Verilen ceza çok orantılı değil

MHP heyetinin ziyaretinde Atiker Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan’ın yanı sıra Başkan Yardımcısı Abdullah Şanlı ve Genel Müdür Muhammed Ak hazır bulundu.

Ziyarette konuşan MHP Konya İl Başkanı Avukat Murat Çiçek, Süper Kupa maçından sonra Konyaspor’un üzerinde bir linç hadisesinin olduğunu belirterek, “Bu noktada biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak dün liderimizle de görüştüm biliyorsunuz. Türkiye Kupası’ndan sonra da kendisine bir ziyaretimiz olmuştu. Özellikle bu son yaşanan hadiselerle ilgili kendisine kısa bir bilgi verdim. Tabi Milliyetçi Hareket Partisi gerek vekilimiz noktasında gerekse teşkilatlar noktasında durumun ciddiyetinin farkındayız ve bu noktada da kulübümüze sahip çıkmamız gerektiğinin de bilincindeyiz. Şu son yaşanan hadiselerle artık net bir şekilde Milliyetçi Hareket Partisi’nin de bu yapılan haksızlığa karşı bir tepki gösterdiğini de açık bir şekilde ifade etmemiz gerekiyordu. Sağ olsun Sayın vekilimiz bununla ilgili Meclis’te bir soru önergesi verdi” dedi.

Bundan sonraki süreçte de Konyaspor kulübünün yanında olduklarını kaydeden Çiçek, siyasi ve hukuki anlamda bundan sonraki süreçte ne yapılması gerekiyorsa hazır olduklarını söyledi. Son verilen cezanın özellikle kulüp bazında değerlendirmediğini dile getiren Çiçek, “Konya’ya bir ceza, Konyamıza bir hakaret. Bu noktada biz sonuna kadar yanınızdayız. Bunu belirtmek için özellikle ziyaret etmek istedim” diye konuştu.

ŞAN: “ŞEHRİN KENETLENMESİ ÖNEMLİ”

Atiker Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Böyle zamanlarda birlik ve beraberlik göstergesi olan bu ziyareti önemsiyoruz. Sayın Milletvekilimiz Mustafa Kalaycı’nın girişimlerinin farkındayız, sizlerin basındaki beyanatlarından dolayı da teşekkür ediyoruz. Konyasporumuz şehrimizi temsil ediyor. Futbol çok popüler bir spor, sadece Türkiye’de değil biz iki sezondur Avrupa’da şehrimizi temsil ediyoruz. Zaten çıkış noktamız da budur. Futbol, kitleleri arkasından sürüklüyor. Biz de yanlış olan bir şeyler varsa onları da söylemeye çalışıyoruz. Tabi hem Eskişehir’deki Ziraat Türkiye Kupası hem de Samsun’daki Turkcell Süper Kupa maçlarında takımımız başarıyla her iki maçı da kazanarak 95 yıllık tarihimizde ilk defa şehrimize bu kupaları getirdi. Anadolu takımları arasında da zannedersem Trabzonspor’dan sonra ikinci Anadolu takımı olarak Konyamız bu kupayı kazandı. Böyle zamanlarda maalesef sıkıntılar da beraberinde gelebiliyor. Şu son 15-20 yıllık futbol tarihinde de ben de şahitlik yaptım Konyaspor gerçekten defalarca mağdur edildi, mağdur oldu. O zamanlar 2. Lig’deydik. Fakat birlik ve beraberlikle üstesinden geldik. Şehrin kenetlenmesi, buna inanması önemli. Madem bu sahada biz yarışmacı olarak müsabakalara çıkıyoruz, biz onu şehrimizi temsil olarak görüyoruz ama çok yönlü bir şey bu, adeta kurtlar sofrası. O açıdan sizin bizlere desteğiniz çok önemli. Biz de sizlerden güç alarak inşallah şehrimizi daha iyi noktalarda temsil etmeye çalışacağız. Verilen ceza çok orantılı değil, dediğiniz gibi çok yönlü. Hem Konyaspor’un bir başarısı var diğer taraftan da emsal bazı kararlar olmasına rağmen bugüne kadar neredeyse iki katı ceza verildi. Sanki caydırıcı olsun diye. Ama inşallah bu hatadan dönülür. Bu hafta içerisinde hem sizlerin, sayın vekilimizin verdiği soru önergesinden sonra hem de bizlerin Çarşamba günü Tahkim’e yapacağı bir itiraz olacak. Tamam ortada hata var, suç var, onu kabul ediyoruz hiçbir zaman suçlunun yanında da yer almıyoruz. Zaten kritik günlerden geçen ülkemizde yeni sorunlar çıksın istemiyoruz. Dolayısıyla ceza çekecek olan kişiler ve şekil bellidir ama bunu abartmamak gerekir ve orantısız yapmamak gerekir. Konyasporumuz da Konyamız da büyük bir haksızlığa uğramış durumdadır. İnşallah bu karar düzeltilir böyle bir beklenti içerisindeyiz. Keza dün yine saha içerisinde de büyük bir haksızlık ve adaletsizlik tecelli etti. En gözde oyuncumuz aşağı yukarı 6 ay, belki de sezonu kapattı bilmiyorum. Maçın hakemi maalesef hem sebep oldu, önayak oldu, hem de göz yumdu. O konuda da hakkımızı arayacağız, bunlardan yılmayacağız, daha çok mücadele edeceğiz daha güçlü olmamız gerekir. İnşallah sizin bu ziyaretiniz de bize güç verecektir, Allah razı olsun, ayağınıza sağlık” şeklinde konuştu.

ŞANLI: “DERDİMİZ KAVGA DEĞİL”

Başkan Yardımcısı Abdullah Şanlı ise, “Göreve geldiğimizden beri yönetim olarak, kulüp olarak yapmaya çalıştığımız bir şey var, Konya hoşgörü şehri biz bunu futbol platformunda ülkemize, ligimize, dünyaya yayabilme gayretindeyiz hem onun çabası içerisinde olduk. Futbol oynuyoruz, spor bir temaşa sanatı derler ya biz o çerçevede kalsın istiyoruz. Çıkalım topumuzu oynayalım hak eden kazansın sahanın dışarısındaki oyunlar, atraksiyonlar bu futbolun içerisinde olmasın istiyoruz. Milli maçlar oynadık burada 3 senedir taraftar, birkaç kışkırtılan maç haricinde herhangi bir negatif pozisyona gelmedi. 3 sezondur ciddi örnek bir taraftar oldu, tüm Türkiye’nin dilinde. Burada eleştirmekten ziyade beraber nasıl giderilebiliyorsa onun yolunu bulmak lazım, onu çözümünü çaresini bulmak lazım. Derdimiz kavga değil, derdimiz spor yapmak spor ortamı içerisinde insanlarımızı buluşturmak. Ama maalesef öyle bir holiganizme itelenip sürükleniyor ki bu isim vermek istemiyorum bazı kulüpler özellikle yapıyor bunu. Taraftarların arasında bir mesele yokken mesele haline getirip 2-3 tane şehir takımıyla şu an taraftarlarımız hasım oldular bunların olmaması lazım yaşanmaması lazım. Kasımpaşa geliyor, Adana Demir geliyor onlarla gayet güzel taraftar grupları birbirlerini ağırlayıp gönderebiliyorlar bizim çabamız bunu yapmak. Futbolun içerisinde bunlar olsun, güzellikler olsun” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kulüp Başkanı Ahmet Şan, MHP İl Başkanı Avukat Murat Çiçek’e yeni sezon formalarımızdan biri olan ‘Anadolu Kartalı’nı hediye etti. Daha sonra MHP heyeti ile günün anısına müzede ve kulüp armasının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.