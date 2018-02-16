Konyaspor Beşiktaş Canlı İzle ! Konya Beşiktaş CANLI Skor (Bein Sports İZLE )

Konyaspor Beşiktaş şifresiz canlı izle ! Konya BJK karşılaşmasını canlı izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinden Atiker Konyaspor Beşiktaş maçı canlı izle şifresiz aramaları yapıyor. İki takım taraftarları Konyaspor Beşiktaş şifresiz yayınlayacak kanalları araştırıyor. İşte Konyaspor maçı canlı izleme yolları. Süper Ligde şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Beşiktaş oynadığı son 21 mücadeleden 11 galibiyet,7 beraberlik 3 mağlubiyet ile 40 puanla 4.sırada yer alırken bu maçtan galip gelerek lider liğe yaklaşmak istiyor. Ara transfer döneminde Samuel Eto'o ve Jahovic gibi yıldız oyuncuları kadrosuna katan ve son 21 karşılaşmada 5 galibiyet,5 beraberlik ve 11 mağlubiyet ile 20 puanla 16.sırada yer alan Konyaspor ise bu mücadeleden 3 puan alarak ligin alt sıralarından kurtulmak istiyor. Konyaspor Beşiktaş maçını canlı yayınlayacak kanallar listesine bu haberimizden ulaşabilirsiniz.

Beşiktaş, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig’in 22. haftasında Konyaspor ile deplasmanda yarın akşam oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Tesisleri'nde Teknik Direkör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik çalışmalarının yer aldığı program, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlı kafile Konya'ya gitti

Beşiktaş, Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maç için Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Konya’ya gitti. İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi, Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil ile Kartal Yuvalarından Sorumlu Üyemiz Hüseyin Mican da kafilede yer aldı.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in 21 futbolcuyu dahil ettiği Konyaspor maçı kafilesinde şu isimler yer aldı:

"Tolga Zengin, Fabricio Ramirez, Utku Yuvakuran, Domagoj Vida, Fatih Aksoy, Necip Uysal, Pepe, Gökhan Gönül, Adriano Correia, Caner Erkin, Gary Medel, Tolgay Arslan, Atiba Hutchinson, Jeremain Lens, Ricardo Quaresma Ryan Babel, Anderson Talisca, Oğuzhan Özyakup, Mustafa Pektemek, Alvaro Negredo, Vagner Love."

Konyaspor Beşiktaş nasıl canlı izlenir?

Konyaspor Beşiktaş maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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Konyaspor Beşiktaş maçı şifresiz izlenebilir mi?

Konyaspor Beşiktaş maçına ait bilgilere aşağıdaki haberler üzerinden ulaşabilirsiniz.

Not:Yasa dışı yollarla izlenen maçlar suç kapsamına girmektedir.



Vagner Love: “Gol atmak benim işim”

Şimdiye kadar kendisine bir gol hedefi koymadığını belirten Beşiktaş’ın Brezilyalı forveti Vagner Love, “Gol atmak benim işim. Bugüne kadar oynadığım takımlarda hiç gol hedefi koymadım. Gol attığım sürece takımıma ve arkadaşlarıma maç kazanmakta yardımcı olurum” dedi.

Beşiktaş’ın Brezilyalı yıldızı Vagner Love, Vodafone Park’ta bulunan Kartal Yuvası’nda imza gününe katıldı. Organizasyon öncesi kendisine gösterilen sevgi gösterilerine teşekkür ederek konuşmasına başlayan Love, "Bu karşılamada sizi burada görmek çok güzel. Geldiğimden beri gösterilen bu sevgi çok özel. Bu ilgiyi, bu sevgiyi saha içerisinde en iyi oyunuma cevaplamak istiyorum. Bugün bütün çiftlere güzel bir sevgililer günü diliyorum. Ben iyi geçiriyorum sevgililer günümü" açıklamasında bulundu.

“Maç maç hazırlanıyoruz”

Ligde her zaman maç maç hazırlandıklarını dile getiren Love, "İlk başta Konya maçımız var. Maç maç düşünmemiz lazım. Cuma günü çok zor bir maç oynayacağız. Şu an Bayern ve Fenerbahçe karşılaşmasını düşünmüyoruz. Bütün hazırlığımızı bu maç için yapıyoruz. Bayern Münih mücadelesini Konyaspor maçından sonra düşünmeye başlayacağız" diye konuştu.

“Rekabetin sonunda kazanan Beşiktaş”

Takımdaki diğer forvet oyuncularıyla birlikte girdikleri rekabetin sonunda kazananın Beşiktaş olacağını ifade eden sözlerine ekleyen tecrübeli futbolcu, "Alvaro Negredo ile aramızda kesinlikle bir rekabet yok. Eğer bir rekabet olursa da Beşiktaş'ın yararına bir rekabet olacaktır. Kim oynarsa oynasın en iyisini yapmaya, gol atmaya çalışacak. Takımımıza yardımcı olmak, bireysel olarak kendimize yardımcı olmak demek aslında. Ben de oynasam, Negredo da oynasa, Larin de oynasa gol atmasını diliyorum. İyi bir rekabet olacak. Ama sonunda kazanan Beşiktaş olacak" şeklinde konuştu.

“Quaresma büyük futbolcu”

Quaresma’nın büyük bir futbolcu olduğuna dikkat çeken Brezilyalı yıldız, “Beni burada en iyi karşılayan oyunculardan birisi kendisi. En başta geliyor. Saha dışında birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Aynı dili konuşuyoruz. Muhakkak saha dışı ilişkilerimizi saha içerisinde de birbirimize alışmamıza yardımcı olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Ufak farklar ligin iyi olduğunu gösteriyor”

Spor Toto Süper Lig'de yaşanan rekabetin ligin kalitesini ortaya çıkardığına dikkat çeken Love, “Büyük takımlar birbirleriyle mücadele ediyor. Diğer takımlar da aynı şekilde kendilerini çok iyi gösteriyorlar. Son haftaya kadar bu rekabetin devam edeceğini düşünüyorum” dedi.

“Gol atmak benim işim”

En iyi yaptığı işin gol atmak olduğunu söyleyen Vagner Love, şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşlarıma yardım etmek için benim gol atmam gerekiyor. Bugüne kadar oynadığım takımlarda hiç gol hedefi koymadım. Gol attığım sürece takımıma ve arkadaşlarıma maç kazanmakta yardımcı olurum.”

Mehmet Özdilek: “Cesareti olmayan esareti sahiplenir”

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, yapılan takviyelerle farklı bir görüntüye büründüklerini, her maça olduğu gibi Beşiktaş maçına da kazanma odaklı olarak çıkacaklarını söyledi.

Kulübün internet sitesinden açıklamada bulunan Mehmet Özdilek, cuma günü zorlu bir müsabaka oynayacaklarını dile getirerek, “Birbiriyle oynama alışkanlığı en yüksek, birbirini tamamlayan bir takımla karşılaşacağız. Ama biz de kendi evimizde çok güçlü bir takımız. Aramıza katılan oyuncularımız ve oyun şablonumuzda değişiklikler var. Bu durum biraz zaman alacaktır. Fakat ne kadar hasarsız atlatırsak bu bizi daha güçlü hale getirecektir. Aldığımız oyuncular bu ligin kalbur üstü oyuncuları ve takımımıza çok büyük fayda sağlayacaklar. Takdir ederseniz ki hem Volkan’ın hem de Eto’o'nun uzun zamandır oynamayışı var. Bu durumu da oynatarak telafi edeceğiz. İçerisinde bulunduğumuz durum itibariyle Alanyaspor deplasmanında kazanmak bizi moral anlamında çok daha yukarılara taşıdı. Kendi evimizde oynadığımız tüm müsabakalarda favori biziz. Bunu söyleyeyim. Rakibin kim olduğu çok önemli değil. Aynı zihniyetle çıkacağız. Kolay mı? Değil. Ama ligde 13 maç var ve hepsi birbirinden zor. Bizim için her puan çok kıymetli ve önemli. Alanyaspor maçını kazanmak 8.ila 9.sıradaki takımla aramızdaki puan farkını 1-1,5 maça düşürdü. Aynı ciddiyetle yolumuza devam edeceğiz. Bu takım beklentileri karşılayacak. Onu söyleyebilirim” dedi.

“Cesareti olmayan esareti sahiplenir”

Alanyaspor maçında sahaya çıkan kadrosunun fazla cesur olup olmadığı sorusuna Mehmet Özdilek, “Cesareti olmayan esareti sahiplenir. Dolayısıyla biz cesaretli oynamayı seven bir takımız. Tüm müsabakalarımızı kazanma odaklı oynuyoruz. Beşiktaş’ın güçlü olan yanlarına tabiki de tedbir alacağız. Ama biz kendi anlayışımızı sahaya yansıtmaya çalışacağız. Kamuoyunun kafasında ilk 17 hafta itibariyle zor gol atan bir Atiker Konyaspor imajı vardı. Artık gol atmayı öğrendik ve bu oyuncularla daha çok gol atacağız. Cesur oynamaktan çok akıllı ve cesur oynamayı bir arada yapmayı düşüneceğiz. Beşiktaş maçında da aynı ciddiyetle sahada olacağız” cevabını verdi.

“Taraftar desteği önemli”

Teknik Direktör Mehmet Özdilek, taraftara da çağrıda bulunarak, “Çok önemli bir etkinliği olan bir taraftar grubundan bahsediyoruz. Takımı adına itici güç olan bir topluluktan bahsediyoruz. Cuma günü de saat 20:00’da bence futbol adına keyifli bir akşam olacaktır. Onların desteği bizim için çok önemli. Onlarda takımlarına inanıyorlar. Ben bunu oynadığım tüm maçlarda gördüm. Cuma günü bir kez daha onların desteğine ihtiyacımız var. İnşallah onlar verecekleri destekle Atiker Konyaspor’u coşkulu bir şekilde sahada görecekler” şeklinde görüş belirtti.





