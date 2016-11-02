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Konyaspor Braga'dan umutla dönmek istiyor

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları SC Braga maçının sonucunun her iki takım içinde çok önemli olduğunu belirterek, “Temel amacımız son Gent maçına Konya’ya umut taşımaya yönelik olacak” dedi.


02 Kasım 2016 22:05

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. maçında deplasmanda SC Braga ile karşılaşacak Konyaspor’da Teknik Direktör Aykut Kocaman maçın oynanacağı Estadio Municipal de Braga Stadı'nda yeşil-beyazlı oyuncu Dimitar Rangelov ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Teknik Direktör Aykut Kocaman, Konya’da oynadıkları SC Braga maçının her iki takımın kazanmak istemesine rağmen berabere sonuçlandığını hatırlatarak, “Rakibimiz açısından bakıldığında Braga, Konya deplasmanında mutlak kazanmak zorundaydı. Her iki takımın da çok istemesine rağmen beraberlik çıktı ve bu maç öncesi bütün duygu ve düşünceleri yarın oynanacak maça taşıdı. Shakhtar Donetsk geri kalan maçları gibi önümüzdeki maçlarının da tamamını kazanma ihtimalini gösteriyor. Yarınki maçın sonucu hem bizim hem de Braga açısından son derece önemli hale getirdi. Son derece tecrübeli bir takımla oynayacağız. Ne yapmaları gerektiği konusunda Portekiz takımları bizden birkaç adım daha öndeler” diye konuştu.
Kocaman, Konya’ya umutla dönmek istediklerini ifade ederek, “Temel amacımız son Gent maçına Konya’ya umut taşımaya yönelik olacak. Bunu gerçekleştirmek için büyük bir çaba ortaya koyacağız” şeklinde konuştu.

Rangelov: "Zor bir maç olacak"
3 maç Avrupa cezası sona eren oyuncu Rangelov yaptığı açıklamada, “Çok eminim ki çok zor bir maç olacak. Biz de güçlü bir takımız ve genç bir takıma sahibiz. Yarın ümit ediyorum ki puan alacağız” dedi.

Hazırlıklar tamam
UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. maçında, yarın TSİ 23.05'de SC Braga takımı ile karşı karşıya gelecek yeşil-beyazlılar maç öncesi son antrenmanı Estádio Municipal de Braga Stadyumu'nda gerçekleştirdi. İlk 15 dakikası basına açık olan antrenman ısınma hareketleriyle başlarken, taktik çalışmayla sona erdi. 

H.İbrahim Parlak
 

Etiketler: konyaspor


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