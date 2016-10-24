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Konyaspor-Fenerbahçe maçında tribün karıştı

Konyaspor-Fenerbahçe maçında tribün karıştı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Konyasporlu taraftarlar arasında gergin anlar yaşandı.

Konyaspor-Fenerbahçe maçında tribün karıştı
Atiker Konyaspor Fenerbahçe maçından kareler - Foto Galeri

24 Ekim 2016 22:13

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Konyaspor - Fenerbahçe maçında protokol tribünü karıştı. Mücadelenin 25. dakikasında Emenike'nin penaltı golü sonrası maçı tribünden izleyen Fenerbahçe U21 Takımı'nın sevinci sonrası, Konyasporlu bazı taraftarlar tepki gösterdi ve oyuncuların bulduğu kısma yabancı maddeler attı. Bunun üzerine Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve bazı yöneticiler duruma müdahale etmek istedi. Başkan Yıldırım, tribündeki futbolcuların eliyle yanına çağırdı ancak bazı taraftarlar el işareti farklı algılayınca ortam gerildi. Protokol tribününe yürümek isteyen taraftarları araya giren polisler sakinleştirdi. Konyaspor Başkanı Ahmet Şan da taraftarların yayına giderek, sakinleştirmeye çalışı. Olay büyümeden yatıştırıldı. 

Etiketler: Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, fenerbahçe maçı, konyaspor, tribün karıştı


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