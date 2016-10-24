Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Konyaspor - Fenerbahçe maçında protokol tribünü karıştı. Mücadelenin 25. dakikasında Emenike'nin penaltı golü sonrası maçı tribünden izleyen Fenerbahçe U21 Takımı'nın sevinci sonrası, Konyasporlu bazı taraftarlar tepki gösterdi ve oyuncuların bulduğu kısma yabancı maddeler attı. Bunun üzerine Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve bazı yöneticiler duruma müdahale etmek istedi. Başkan Yıldırım, tribündeki futbolcuların eliyle yanına çağırdı ancak bazı taraftarlar el işareti farklı algılayınca ortam gerildi. Protokol tribününe yürümek isteyen taraftarları araya giren polisler sakinleştirdi. Konyaspor Başkanı Ahmet Şan da taraftarların yayına giderek, sakinleştirmeye çalışı. Olay büyümeden yatıştırıldı.