Konyaspor Fenerbahçe şifresiz canlı izle anlatım, Konya FB maç kaç kaç?

Konyaspor:0 Fenerbahçe:0

CANLI ANLATIM

23 ' Valbuena'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda yine Filipovic topu uzaklaştırdı.

22 ' Hasan Ali'nin soldan ortasında Filipovic kafayla topu kornere gönderdi.

18 ' Ferhat Öztorun sağdan serbest vuruşu kullandı, top Volkan Demirel'de kaldı.

13 ' Valbuena sağ kanatta çalımlarla ceza alanına girmek istedi, Jonsson geldi ve topu kazandı.

10 ' Vedat sağdan korneri kullandı, Ali Turan yükseldi kafayı vurdu ancak top dışarı gitti.

8 ' Konyaspor gole yaklaştı! Sağdan Skubic'in ortasında ön direkte Milosevic vurdu, Volkan Demirel son anda topu kornere çeldi.

3 ' Bourabia'nın sağdan ortasında Milosevic'e giden topu Volkan yumruklarıyla uzaklaştırdı.

1 ' Maç başladı! İki takıma da başarılar...

Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı izleme bilgileriyle bu akşam oynanacak olan karşılaşmayı HD kalitede şifresiz canlı olarak izleyebilirsiniz. Süper Lig’de alt sıralarda yer alan Konyaspor ve liderlik yarışı içerisinde yer alan Fenerbahçe'nin mücadele edeceği maçta Konyaspor Yeni Konya Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Ligde oynadığı son 16 karşılaşmada 4 galibiyet,2 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 14 puanla 15.sırada yer alan Atiker Konyaspor, son 16 haftada 9 galibiyet,5 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile ligin ikinci sırasında yer alan Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu akşam 19.30’da Fıray Aydınus'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Ayrıca bu kritik mücadeleyi maç başlar başlamaz bu haberimiz üzerinden canlı anlatım olarak takip edebilecek ve mücadelenin sonlanması ile beraber de Konyaspor Fenerbahçe maçı geniş özet ve gollere ulaşabileceksiniz. İşte karşılaşma ile ilgili tüm bilgiler...

Fenerbahçe ile Konyaspor 33. randevuda

Fenerbahçe ile A. Konyaspor yarın oynayacakları maç ile Süper Lig'de 33. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig’in 17. haftasında yarın saat 19.30'da Konyaspor, Fenerbahçe’yi ağırlıyor. İki takım arasında daha önce oynanan 32 karşılaşmanın 27’sinden galip ayrılan sarı-lacivertliler, 4 mağlubiyet aldı. 1 maç ise berabere bitti. Konyaspor, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe'ye karşı hiçbir maçta kalesini gole kapatamadı. Aynı zamanda Konyaspor'un, tarihinde en fazla gol yediği rakibi de 91 golle Fenerbahçe.

Konyaspor Fenerbahçe nasıl canlı izlenir?

Konyaspor Fenerbahçe maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

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Konyaspor Fenerbahçe maçı şifresiz izlenebilir mi?

Konyaspor Fenerbahçe maçına ait bilgilere aşağıdaki haberler üzerinden ulaşabilirsiniz.

Not:Yasa dışı yollarla izlenen maçlar suç kapsamına girmektedir.



Fenerbahçe'de sakat ve cezalılar

Fenerbahçe’de sakatlıkları nedeniyle Vincent Janssen, Mehmet Ekici ve Alper Potuk yarınki maçta forma giyemeyecek. Öte yandan Martin Skrtel, Roman Neustadter ve Şener Özbayraklı Süper Lig’in 16. haftasında oynanan Karabükspor müsabakasında gördükleri sarı kart neticesinde cezalı duruma düştükleri için Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Aykut Kocaman Konyaspor’a karşı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, geçtiğimiz sezon başında bulunduğu Konyaspor ile bu sezon ilk defa karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe’nin sezon başında göreve getirdiği efsane futbolcusu Aykut Kocaman, eski çalıştırdığı Konyaspor’a karşı bu sezon ilk defa mücadele edecek. 2014-2017 yılları arasında Konyaspor ile başarılı performans gösteren Kocaman geçtiğimiz sezon ise Türkiye Kupası’nı kazanmıştı. Konyaspor’un başındayken Fenerbahçe ile ilk olarak 28 Şubat 2015’te karşılaşan Kocaman, İsmail Kartal’ın yönetiminde olan Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalmıştı. Daha sonra oynanan müsabakalarda Fenerbahçe karşısında 3 galibiyet alan Aykut Kocaman 2 de mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe’de ilk 11 çıkmazı

Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Janssen, Alper ve Mehmet Ekici’nin yanı sıra cezalı durumda olan Skrtel, Şener ve Neustadter’in yokluğunda Aykut Kocaman’ın defans hattında kuracağı kadro merak konusu. Son zamanlarda iyi bir ikili olan Skrtel ve Neustadter’in yokluğunda Kocaman’ın Mehmet Topal ve Luis Neto ikilisine şans vermesi beklenirken, Şener’in yerine ise sakatlıktan yeni kurtulan Isla’nın forma giymesi bekleniyor.

Fenerbahçe Kafilesi Konya’da

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında yarın Atiker Konyaspor ile yapacağı maç için Konya’ya geldi.

Özel uçakla Konya’ya gelen sarı-lacivertli kafileyi, Konya Havaalanı'nda bir grup taraftar karşıladı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, havaalanından çıkan Teknik Direktör Aykut Kocaman ve futbolcular takım otobüsüne bindi. Taraftarların kafilenin otobüse bindiği esnada slogan atıp meşale yakmasıyla Aziz Yıldırım ve futbolcular dumandan etkilendi. Aziz Yıldırım'ın içinde bulunduğu otobüsün hareket ettiği sırada taraftarlar "Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon" diyerek slogan attı. Daha sonra Fenerbahçe kafilesi konaklayacağı otele hareket etti.

A. Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Atiker Konyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Eren Albayrak’ın takımla çalıştığı antrenmanda Ömer Ali Şahiner, Mehdi Bourabia ve Volkan Fındıklı takımdan ayrı çalıştı. Tedavilerine devam edilen oyuncuların katılmadığı antrenman pas ve gol çalışması ile sona erdi.

Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Fenerbahçe, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve ardından Konya’ya gidecek.

Atiker Konyaspor’da tüm forvet oyuncularıyla yollar ayrılıyor

Atiker Konyaspor, tüm forvet oyuncuları başta olmak üzere 6 oyuncuyla yollarını ayırma kararı aldı. 4 forvet ile 1 orta saha ve 1 defans oyuncusundan kendilerine takım bulması istendi. Bu oyuncular yerine en az 4 transfer yapılacak.

Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın son sahibi olmasına rağmen Süper Lig’de aldığı başarısız sonuçlarla taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Atiker Konyaspor’da devre arasında 6 oyuncuyla yolların ayrılmasına karar verildi. Sezon başında büyük umutlarla takıma transfer edilen ancak beklenen performansı gösteremeyen forvetler Malick Evouna, Imoh Ezekiel, Patrick Eze ve orta saha oyuncusu Lebogang Manyama ile yolların ayrılmasına karar verildi.

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor maçında ayağı kırılan forvet Abdou Razack Traore’nin ikinci kez aynı yerden ameliyat olacağı için sezonun ikinci yarısında da forma giyemeyeceği ve karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedileceği ya da dondurulacağı öğrenildi. 500 bin Euro verilerek Başakşehir’den sezon başında transfer edilen Eren Albayrak ile de yolların ayrılması planlanıyor. Belindeki rahatsızlık nedeniyle 5 maça çıkan ve sadece 245 dakika görev alabilen defans oyuncusu Eren Albayrak’tan kendine takım bulması istenecek.

Gönderilecek oyuncular yerine devre arasında takıma en az 4 oyuncunun transfer edileceği öğrenildi.







