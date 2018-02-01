Konyaspor Galatasaray canlı izle A spor,Konya GS maç kaç kaç ?

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk müsabakasında Konyaspor Galatasaray ile karşılaşacak.Bu akşam saat 20.30’da deplasmanda Atiker Konyaspor ile mücadele edecek Aslan, ilk olarak kupaya 5. turdan katılan sarı-Sivas Belediyespor ve son 16 turunda da Bucaspor’u eledi. Yeşil-beyazlılar da 5. turda Batman Petrolspor’u son 16 turunda ise Trabzonspor’u geçerek çeyrek finale yükseldi. Bu karşılaşma ile ilgili tüm bilgileri ve maçın canlı izleme imkanına bu haberimiz üzerinde ulaşabilir, maçın sonlanması ile beraberde Konya GS maç özeti ve gollerine ulaşabilirsiniz...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda Atiker Konyaspor'a konuk olacak

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk müsabakasında oynayacağı Atiler Konyaspor’a en son 13 Eylül 2003 yılında mağlup oldu. İki takımın aralarında oynanan iki kupa maçlarından da sarı-kırmızılılar galip ayrıldı.

36. randevu

Atiker Konyaspor ile Galatasaray, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda bugüne kadar 35 kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar sahadan 28 kez galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise iki kez rakibini mağlup etmeyi başardı. 5 müsabakada ise kazanan çıkmadı. İki takım 1990-1991 ile 2014-2015 sezonlarında Türkiye Kupası’nda mücadele etti. Söz konusu maçlarda Galatasaray galip geldi. İki takımın bu sezon ligdeki ilk karşılaşmasını Galatasaray, deplasmanda 2-0 kazandı.

Galatasaray, Konyaspor’a 2003'ten beri yenilmiyor

Konyaspor, Galatasaray’a karşı en son galibiyetini ligde 2003-2004 sezonunda 13 Eylül 2003 tarihinde Konya’daki maçta aldı. Bundan sonraki 22 lig ve 1 Türkiye Kupası maçında sarı-kırmızılılar 19 kez rakibini mağlup etti. 4 müsabaka da berabere bitti.

Sarı-kırmızılılar son 5 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadığı son 5 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar, ligde Göztepe, Kayseri ve Osmanlıspor'u geçerek 3 puan alırken, Türkiye Kupası’nda Bucaspor’u iki maçta da mağlup etti.

Kupada Sinan Gümüş sırtlıyor

Galatasaray’ı Süper Lig’deki müsabakalarında Bafetimbi Gomis sırtlarken, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise Sinan Gümüş ön plana çıkıyor. Gümüş, kupada oynadığı 4 karşılaşmada rakip fileleri 4 kez havalandırmayı başardı. 24 yaşındaki futbolcu, gollerinin yanında 3 de asist yaptı. Ayrıca Yasin Öztekin'in de 3 golü bulunuyor.

Galatasaray kafilesi Konya’ya geldi

Atiker Konyaspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçı için özel uçakla Konya’ya gelen Galatasaray kafilesi taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve futbolcular, havalimanında taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Taraftarlar takım otobüsünü meşalelerle uğurlarken, sarı-kırmızılı ekip konaklayacağı otele gitti. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Atiker Konyaspor ile saat 20.30’da Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda karşılaşacak.

Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynayacakları Atiker Konyaspor maçının kamp kadrosunu belirledi.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre Atiker Konyaspor müsabakası kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Ryan Donk, Bafetimbi Gomis, Hakan Balta, Garry Rodrigues, Koray Günter, Iasmin Latovlevici, Jason Denayer, Eray İşcan, Sofiane Feghouli."

Galatasaray, Atiker Konyaspor maçına hazır

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın deplasmanda karşılaşacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını bitirdi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk ayağında oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılılar, Konyaspor karşılaşması için bu akşam saat 18.00’de Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Konya’ya hareket ederek mücadele öncesi kampa girecek.







