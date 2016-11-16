Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman salon çalışması ile başladı. Oyuncular iki grup halinde yapılan core ısınma ve denge-ağırlık çalışmasının ardından sahaya çıktı. Pas ve top kapma çalışması yapan oyuncular daha sonra taktik bir çalışma gerçekleştirdi. Kaleciler Kaya, Serkan, Abdülaziz ve Ataberk kaleci antrenörü Murat Öztürk gözetiminde çalıştığı antrenmanın saha bölümüne katılmayan Jagos Vukovic tedavi olurken, Jens Jonsson takımdan ayrı olarak performans antrenörü Alper Aşçı gözetiminde çalıştı.