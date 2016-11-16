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Konyaspor, Gaziantepspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta açılış maçında Gaziantepspor'a konuk olacak Konyaspor, günü yaptığı tek antrenmanla geride bıraktı.

Konyaspor, Gaziantepspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

16 Kasım 2016 22:15

Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman salon çalışması ile başladı. Oyuncular iki grup halinde yapılan core ısınma ve denge-ağırlık çalışmasının ardından sahaya çıktı. Pas ve top kapma çalışması yapan oyuncular daha sonra taktik bir çalışma gerçekleştirdi. Kaleciler Kaya, Serkan, Abdülaziz ve Ataberk kaleci antrenörü Murat Öztürk gözetiminde çalıştığı antrenmanın saha bölümüne katılmayan Jagos Vukovic tedavi olurken, Jens Jonsson takımdan ayrı olarak performans antrenörü Alper Aşçı gözetiminde çalıştı. 

Etiketler: Gaziantepspor maçı, konyaspor


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