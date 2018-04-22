Konyaspor Kasımpaşa canlı izle (Bein Sports) Konya Kasımpaşa maç kaç kaç ?

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Sergen Yalçın: "Bu sene çok enteresan bir lig oluyor"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bu sezon çok enteresan bir Süper Lig yaşandığını belirterek, "Küme düşme hattının 37-38 puanı geçeceğini tahmin etmiyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa’yı konuk edecek olan Atiker Konyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken Teknik Direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Göreve gelmelerinin üzerinden 5 maç geçtiğini ve her geçen hafta takımın oyun, mücadele ve mental anlamda bir önceki maçın üzerine çıkarak yoluna devam ettiğini söyleyen Yalçın, "Sezonun son 5 haftasına girildi. Bu hafta sonu Kasımpaşa ile karşılaşacağız. Taraftarın da desteğiyle bu maçtan galibiyetle ayrılacağız. Biz bu maça çok önem veriyoruz. İçeride oynayacağımız maçları zaten kazanmak zorundayız. Bu maçta en çok ihtiyacımız olan şey taraftarımız. Onların desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Yani taraftarlarımızın bu hafta tamamıyla tribünde olması gerekiyor. Çünkü onlar takımımız için çok büyük itici bir güç. Taraftarlarımızın desteğiyle takımımız çok fazla mücadele edebiliyor; daha çok üretken olabiliyor. Bunu daha önce oynadığımız Kayserispor ve Sivasspor maçlarında da gördük" diye konuştu.

"Şanslar eşit"

Kazanmak için her şeylerini ortaya koyan bir oyuncu grubuna sahip olduklarını ifade eden Yalçın, "İnşallah bu hafta tribün desteğimiz çok daha fazla olursa ve dolu tribünler önünde oynarsak bizim için iyi bir oyun olabilir diye düşünüyorum. Oyuncularımız özellikle o itici güç ile birlikte çok daha iyi bir performans ortaya koyabilirler. O yüzden bu hafta taraftarımıza çok fazla ihtiyacımız olacak. Göreve başladığımızda küme düşme grubunun altındaydık. Şimdi şanslar eşit. O pozisyonda bulunan 5-6 takım var. Kimse için avantajlı bir durum yok. 1-2-3 puan fark var ama bu fikstüre baktığımızda çok avantajlı bir durum gibi görünmüyor. Kalan müsabakalarda bu durumu lehimize çevirebiliriz. Bunu yapmak içinde kazanmak lazım. Maçları kazandığımız zaman işler daha kolay olacak. Belli bir puan gerçeği var. Bunu yakalayabilirsek bizim için iyi bir final olur diye düşünüyorum. Hep birlikte taraftarımızla, oyuncularımızla, yönetimimizle, teknik ekibimizle şu andaki birlik beraberliğimiz gayet güzel. İnşallah bunu da sonuca yansıtırız" dedi.

"Küme düşme hattının 37-38 puanı geçeceğini tahmin etmiyorum"

Sergen Yalçın, enteresan bir sezon yaşandığını ifade ederek, küme düşme hattına ilişkin puan tahminini de açıkladı. Yalçın şöyle konuştu: "Biz fikstürleri takip ettiğimiz için kim ne puan alır, kim kaybeder, kim kazanır bunları düşünüyoruz. Ama kimin kimi yeneceği çok da belli olmuyor. Aşağıdaki herkes çok mücadele ediyor. Yukarıda bir şampiyonluk yarışı var. Bu sene çok enteresan bir lig oluyor. Herkesin bir hedefi var. Bu hedefler doğrultusunda herkes çok büyük çabalar sarfediyor. Ama ben küme düşme hattının 37-38 puanı geçeceğini tahmin etmiyorum. Maksimum bu puanlar küme düşme hattı için yeterli görünüyor.

İşte bu hafta oynayacağımız Kasımpaşa maçı da bizim için puan durumunda belirleyici bir maç olacak. O yüzden bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyor. Bu maçı kazanmak için de taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Bu hafta özellikle taraftarımızın tribünleri doldurması gerekiyor. Yani takıma mutlaka itici güç olması ve motive etmesi gerekiyor. Oyuncularımız da çıkıp ellerinden gelenin fazlasını yapacaklardır. Çünkü şu anda fizik güç olarak, oyun anlayışı olarak, mental olarak takımımız iyi durumda. Çocuklar ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Biz de bu durumdan çok memnunuz. Bu haftaki maç bizim için de puan olarak belirleyici olacak. Ona göre bir puan cetveli kovalayacağız. Aşağı tarafta her şey olabilir. Çünkü hiç kimsenin maç kazanma garantisi yok. Çünkü herkes çıkıp mücadele ediyor."

Konyaspor Kasımpaşa nasıl canlı izlenir?

Konyaspor Kasımpaşa maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz

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