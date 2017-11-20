Diğer
Kategoriler

Konyaspor-Marsilya maçına Rus hakem

UEFA Avrupa Ligi I Grubunda oynanacak olan Konyaspor-Marsilya maçını Rusya Futbol Federasyonu’ndan Sergei Karasev yönetecek.

Konyaspor-Marsilya maçına Rus hakem

20 Kasım 2017 14:29

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda mücadele eden Konyaspor'un, Fransa'nın Olympique Marsilya takımı ile kendi evinde oynayacağı maçın hakemleri açıklandı.Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda 23 Kasım Perşembe günü oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Rusya Futbol Federasyonu'ndan Sergei Karasev yönetecek. Sergei Karasev'in yardımcılığını Anton Averyanov ve Tikhon Kalugin yaparken, Igor Demeshko 4. hakem olarak görev alacak. Müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Sergey Lapochkin ve Sergei Ivanov olacak. 

Etiketler: konyaspor, marsilya

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 7°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç