MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada ev sahibi takımın atağında Ali Çamdalı’nın uzun pasıyla topla buluşan Douglas’ın ceza alanında sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak kalenin az farkla üstünden auta çıktı.
21. dakikada Konyaspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Skubic’in son çizgiye inerek ceza alanına gönderdiği topla buluşan Bajic’in bekletmeden yaptığı vuruşunda kaleci Ramazan topu güçlükle kornere çeldi.
32. dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında Bajic’in ara pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Ömer Ali Şahiner bekletmeden topu kaleye göndererek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
39. dakikada ev sahibi Konyaspor atağında savunmadan seken topa hareketlenen Halil İbrahim’in kafa pasıyla topla buluşan Bajic’in bekletmeden yaptığı vuruşunda top kaleci Ramazan’ın sağından ağlarla buluştu. 2-0
54. dakikada Turgut’un sert şutunda Serkan Kırıntılı’dan seken topu önünde bulan Castro’nun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
64. dakikada konuk takımın sağ kanattan geliştirdiği atakta Pavelka’nın ortasına iyi yükselerek kafayı vuran Adem topu ağlara gönderdi. 2-1
70. dakikada sağ kanattan Hadziahmetovic ortasında Riad Bajic’in göğsüyle yumuşatarak rövaşata vuruşunda kaleci Ramazan golü önledi.
Stat: Büyükşehir Belediye
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Kemal Yılmaz xx, Serkan Ok xx
Konyaspor: Serkan xx, Vukovic xx (Abdülkerim dk. 87 ?), Jonsson x (Ali Turan dk. 11 x), Skubic xx, Douglas xx, Volkan xx, Ali Çamdalı xx, Ömer Ali xxx, Riad Bajic xxx, Hadziahmetovic xx, Halil İbrahim xxx (Milosevic dk. 75 x)
Yedekler: Kaya, Meha, Hora
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Kasımpaşa: Ramazan x, Titi x, Abdullah x (Bozhikov dk. 83 ?), Castro x, Adem xx, Pavelka x, Eduok x (Ahmed dk. 63 x), Veigneau x, Mustafa Batuhan x (Turgut dk. 46 x), Veysel x, Popov x
Yedekler: Kadem Burak, Shala, Ferhat, Hamit
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Goller: Ömer Ali (dk. 32), Bajic (dk. 39) (Konyaspor), Adem (dk. 64) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Ali Turan (Konyaspor), Adem, Titi, Turgut (Kasımpaşa)