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Konyaspor Portekiz’e gitti

Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. maçında, 3 Kasım 2016 Perşembe günü Braga takımı ile oynayacağı karşılaşma için Portekiz’e gitti.

Konyaspor Portekize gitti

02 Kasım 2016 13:25

Konya Havaalanı’na gelen kafilede bulunanlar, güvenlik kontrolünden geçtikten sonra Türk Hava Yolları’nın özel uçağına bindi. Portekiz’e giden kafilede, A. Konyaspor Kulüp Başkanı Ahmet Şan, yöneticiler, teknik heyet, futbolcular ve Konya basınından gazeteciler yer aldı. A. Konyaspor’da sakatlığı süren Vukoviç dışında tüm futbolcular Portekiz’e gitti. Kafilenin işlemlerinin tamamlanmasının ardından uçak Portekiz’e gitmek üzere Konya’dan havalandı.

Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. maçında, 3 Kasım 2016 Perşembe günü TSİ 23.05'de Estadio Municipal de Braga Stadyumu'nda Portekiz'in SC Braga takımı ile karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Aykut Kocaman, bugün saat 18.30'da Estadio Municipal de Braga Stadyumu'nda bir oyuncuyla birlikte basın toplantısı düzenleyecek. Yeşil-beyazlı ekip, maç öncesi son antrenmanını yerel saat ile 19.00'da yapacak. 

Etiketler: Braga, konyaspor, portekiz


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