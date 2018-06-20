Konyaspor, Sergen Yalçın ile yollarını ayırdı

Atiker Konyaspor'un internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Atiker Konyasporumuzda 6 Mart 2018 tarihinden itibaren görev yapmaya başlayan Teknik Direktör Sergen Yalçın bu süre içinde yardımcılarıyla birlikte kulübümüze büyük katkı sağlamış camiamızın sevgisini kazanmıştır. Başta Sayın hocamız Sergen Yalçın olmak üzere, çok kıymetli ekip arkadaşları Murat Şahin, Çağdaş Atan, Murat Kaytaz, Levent Açıl ve Gürsoy Yalçın’a bugüne kadar Atiker Konyasporumuza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz” denildi.

Sergen Yalçın 10 maçta; 4 galibiyet, 3 mağlubiyet 3 de beraberlik elde ederek, 15 puanla topladı. Yalçın Konyaspor'un puanını 36'ya yükselterek, böylece Süper Lig’de kalmasını sağladı.