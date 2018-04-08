Konyaspor Sivasspor canlı yayın (Bein Sports 1 izle)

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Aybaba futbola portakalla başlamış

Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelen Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, imkansızlıklar yüzünden çocukluğunda portakalla futbol oynadığını söyledi.

Cumhuriyet Üniversitesi Yıldızeli Meslek Yüksekokulu Genç Girişimciler Kulübü’nün düzenlediği “Kariyer Günleri” programının konuğu Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba oldu. Düzenlenen programa, Yıldızeli Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Demir, müdür yardımcıları, akademik personel ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Öğrencilere hitaben konuşan Aybaba, çocukluğunda imkansızlıklar nedeniyle top bulamadıkları için portakallarla top oynadıklarını söyledi. Aybaba, imkansızlıkların başarısızlık için bahane edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Öğrencilerin futbol hayatı, antrenörlük dönemi ve Sivasspor ile ilgili sorularını cevaplayan Aybaba, “Her işimizi yaparken vatanımızı, milletimizi, dinimizi, ülkemizin insanlarını severek yaparsak başarımız da kendiliğinden gelecektir. En büyük başarıya milletçe kenetlenerek ulaşabiliriz” dedi.

Program sonunda Yıldızeli Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Demir, Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba’ya plaket takdim ederken, Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba da Okul Müdürü Doç. Dr. Mehmet Demir'e Sivasspor forması hediye etti.



Atiker Konyaspor teknik heyeti ve oyuncuları kahvaltıda bir araya geldi

Spor Toto Süper Lig 28. haftasında Sivasspor’u konuk edecek Atiker Konyaspor teknik heyeti ve oyuncuları kahvaltıda bir araya geldi.

8 Nisan Pazar günü Spor Toto Süper Lig 28. hafta maçında Sivasspor’u konuk edecek Atiker Konyaspor’un teknik heyeti, oyuncuları ve personeli takım kaptanlarından Ali Turan’ın ev sahipliğini yaptığı kahvaltıda bir araya geldi.

Konyaspor Sivasspor nasıl canlı izlenir?

Konyaspor Sivasspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.