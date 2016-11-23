UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. maçında 24 Kasım Perşembe günü grup lideri Shakhtar Donetsk'e konuk olacak Konyaspor, bu maçın Konya'daki hazırlıklarını tamamlayarak Ukrayna’nın Lviv şehrine gitti.

Konyaspor İkinci Başkanı Fatih Yılmaz'ın kafile başkanlığında yöneticiler, futbolcular, teknik heyet ve basın mensupları hava alanında güvenlik ve pasaport kontrolünden geçti. İşlemlerin ardından yeşil-beyazlı kafileyi taşıyan özel uçak Konya’dan ayrıldı.

Kafileye 19 oyuncu alan Teknik Direktör Aykut Kocaman, bir oyuncu ile birlikte yerel saatle 18.30'da Arena Lviv Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Maç öncesi takımın son antrenmanı maçın oynanacağı Arena Lviv Stadyumu'nda yerel saat ile 19.00'da başlayacak ve ilk 15 dakikası basına açık olacak.

H.İbrahim Parlak

