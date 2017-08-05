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Konyaspor yarın akşam Süper Kupa finalinde Beşiktaş ile karşılaşacağı maç öncesi Samsun’a gitti.

Türkiye Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı Ali İlbaş, son dönemlerde yükselen et fiyatları ve yaklaşan kurban bayramında kurbanlıkların fiyatlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Konyaspor yarın akşam Süper Kupa finalinde Beşiktaş ile karşılaşacağı maç öncesi Samsuna gitti.

05 Ağustos 2017 13:52

Siirt'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde Van ve Şanlıurfa'dan sonra en fazla küçükbaş hayvan potansiyeline sahip olduğunu aktaran İlbaş, et fiyatlarındaki yükselmenin önüne geçilmesi için öncelikle büyük baş hayvan sayısının artırılması, erken kesimin önüne geçilmesi, hayvanların il dışına gönderilmesine sınırlama getirilmesi ve bakanlığın genç çiftçi projesinin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. 2007 yılından birliği kurduktan sonra Türkiye Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcılığı görevine getiren Ali İlbaş, et fiyatlarındaki dalgalanmaya yönelik şunları söyledi:
"Tabi ki doğu ve güneydoğu küçükbaş potansiyeline sahip bir bölgedir. Türkiye'nin yüzde 50 dolayındaki küçükbaş potansiyeli bu bölgelerimizde barındırılıyor. Van ve Şanlıurfa'dan sonra Siirt küçükbaş hayvancılık noktasında 3. sıradadır. Maalesef son yıllarda etin pahalılığı ve kurbanlığın yüksek oranda çıkacağı söyleniyor. Malum bölgemizde koyun sayısı yüksektir. Birliğe kayıtlı üyelerimizin yarısı destek almaktadır. Son zamanlarda alım gücünün artması ve kasaplık koyunların Adana gibi metropol illere götürülüyor olması et fiyatların yükselmesine neden olmaktadır. Yani Siirt maalesef kendi hayvanından faydalanmıyor. Küçükbaşın fiyatı 800-1000 lira arasındadır. Bundan sonra da bu fiyatın yükselmesi söz konusu değil. Hatta aşağıya çekilebilir. İslam ülkelerde kurban bayramında kurbanlık tüketilmektedir. Avrupa ülkelerinde de koyun ve danaların bir alternatif var o da domuzdur. Hatta domuz yılda 2 kez doğurganlığa sahiptir. Diğer hayvanlarda ise doğurganlık yılda bir kezdir. Bu da Avrupa'da et fiyatlarının cazip bir fiyatta satılması anlamına gelmektedir".

"Bakanlığın genç çiftçi projesi çok isabetlidir"

Et fiyatlarının yükselmemesi hatta daha da ucuzlaması için modern çiftliklerin kurulması ve büyük baş hayvancılığın geliştirmesi ile mümkün olabileceğini aktaran İlbaş, "Biz kendi üyelerimize proje hazırlama noktasında destek oluyoruz. Bilhassa bakanlığımızın genç çiftçi projesine katılmaları noktasında üyelerimizi bilgilendirdik. Çünkü genç çiftçi gibi önemli projeler hayvancılığın gelişmesine katkı sağlıyor" dedi. 

Mehmet Niyazi Deniz


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