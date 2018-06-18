Konyaspor’da Aykut Kocaman beklentisi

Yeni sezonda Süper Lig’de adından söz ettirmek isteyen Konyaspor’da tüm gözler teknik direktör tercihine çevrildi. Takımın ligde kalmasını sağlayan Sergen Yalçın ile yeni sezonda devam etmeyi düşünmeyen yeşil-beyazlılar Fenerbahçe ile yollarını ayıran Aykut Kocaman’dan gelecek cevabı bekliyor. Bir önceki sezon takımın başında Konyaspor’a tarihi başarılar kazandıran Aykut Kocaman ile yapılan görüşmede belirsizliğin aşılamadığı ve netlik oluşmadığı öğrenilirken alternatif hoca adayları üzerinde çalışmalar yoğunlaştırdı.

Hafta sonuna kadar bekleme ve duruma göre hareket etme kararı alan Konyaspor yönetimi, yurt dışından görüştüğü yabancı teknik adamın ismini gizli tutarken, yerli teknik adam olarak Rıza Çalımbay, Okan Buruk ve Hamza Hamzaoğlu isimleri ön plana çıktı. 3 teknik adam arasından Rıza Çalımbay’ın takımı çalıştırmaya en yakın isim olduğu, bu hafta içerisinde yapılacak görüşmeler sonucunda karar verileceği kaydedildi.

H. İbrahim Parlak

