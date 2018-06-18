Diğer
Kategoriler

Konyaspor’da Aykut Kocaman beklentisi

Atiker Konyaspor, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Teknik Direktör Aykut Kocaman’dan haber bekliyor. Kocaman ile anlaşılamaması durumunda liste başında Rıza Çalımbay yer alıyor.

Konyasporda Aykut Kocaman beklentisi

18 Haziran 2018 18:14

Yeni sezonda Süper Lig’de adından söz ettirmek isteyen Konyaspor’da tüm gözler teknik direktör tercihine çevrildi. Takımın ligde kalmasını sağlayan Sergen Yalçın ile yeni sezonda devam etmeyi düşünmeyen yeşil-beyazlılar Fenerbahçe ile yollarını ayıran Aykut Kocaman’dan gelecek cevabı bekliyor. Bir önceki sezon takımın başında Konyaspor’a tarihi başarılar kazandıran Aykut Kocaman ile yapılan görüşmede belirsizliğin aşılamadığı ve netlik oluşmadığı öğrenilirken alternatif hoca adayları üzerinde çalışmalar yoğunlaştırdı. 

Hafta sonuna kadar bekleme ve duruma göre hareket etme kararı alan Konyaspor yönetimi, yurt dışından görüştüğü yabancı teknik adamın ismini gizli tutarken, yerli teknik adam olarak Rıza Çalımbay, Okan Buruk ve Hamza Hamzaoğlu isimleri ön plana çıktı. 3 teknik adam arasından Rıza Çalımbay’ın takımı çalıştırmaya en yakın isim olduğu, bu hafta içerisinde yapılacak görüşmeler sonucunda karar verileceği kaydedildi.  

H. İbrahim Parlak
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç