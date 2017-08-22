Konyaspor'da başkanlığın en güçlü adayı Fatih Yılmaz

Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, ByLock nedeniyle ifade verdi ve ardından yaşanan süreçle birlikte başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı. Gündeme bir anda bomba gibi düşen bu gelişmenin ardından Atiker Konyaspor'daki belirsizliğin nasıl sonuçlanacağı da ortaya çıktı. Geçtiğimiz aylarda genel kurul yaparak yeni yönetimini seçen yeşil-beyazlı takım, yeni başkanını da mevcut yönetim içinden seçecek. Ahmet Şan'ın başkanlığında İkinci Başkan olarak görev yapan Fatih Yılmaz'ın, yönetim kurulu kararıyla başkanlık koltuğuna oturması bekleniyor.

"Konyaspor'a zarar vermek istemiyorum"

Yönetim Kurulu'yla bir görüşme yaparak istifasını açıklayan Ahmet Şan'ın, Konyaspor'a zarar gelmemesi için ayrılmak istediğini ifade ettiği öğrenildi. Ahmet Şan'ın, yönetim kurulunun birlikte hareket etme teklifine karşın "Konyaspor'a zarar gelmemesi için bu durumdan aklanana kadar görevimden ayrılmak istiyorum" ifadelerini kullandığı, bu açıklamanın ardından da istifa ettiği öğrenildi.

Bozhan Memiş