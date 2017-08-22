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Konyaspor'da başkanlığın en güçlü adayı Fatih Yılmaz

ByLock nedeniyle ifadesi alınan Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, yaşanan sürecin ardından görevinden istifa etti. İstifa sonrası Konyaspor Yönetim Kurulu, kendi içerisinden bir ismi başkanlık koltuğuna oturtacak. En güçlü aday ise, ikinci başkan konumundaki Fatih Yılmaz.

Konyasporda başkanlığın en güçlü adayı Fatih Yılmaz

22 Ağustos 2017 13:22

Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, ByLock nedeniyle ifade verdi ve ardından yaşanan süreçle birlikte başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı. Gündeme bir anda bomba gibi düşen bu gelişmenin ardından Atiker Konyaspor'daki belirsizliğin nasıl sonuçlanacağı da ortaya çıktı. Geçtiğimiz aylarda genel kurul yaparak yeni yönetimini seçen yeşil-beyazlı takım, yeni başkanını da mevcut yönetim içinden seçecek. Ahmet Şan'ın başkanlığında İkinci Başkan olarak görev yapan Fatih Yılmaz'ın, yönetim kurulu kararıyla başkanlık koltuğuna oturması bekleniyor.

"Konyaspor'a zarar vermek istemiyorum"

Yönetim Kurulu'yla bir görüşme yaparak istifasını açıklayan Ahmet Şan'ın, Konyaspor'a zarar gelmemesi için ayrılmak istediğini ifade ettiği öğrenildi. Ahmet Şan'ın, yönetim kurulunun birlikte hareket etme teklifine karşın "Konyaspor'a zarar gelmemesi için bu durumdan aklanana kadar görevimden ayrılmak istiyorum" ifadelerini kullandığı, bu açıklamanın ardından da istifa ettiği öğrenildi. 

Bozhan Memiş

Etiketler: Fatih Yılmaz, konyaspor


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