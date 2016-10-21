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Konyaspor’da Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.


21 Ekim 2016 14:14

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda konuk ettiği Portekiz'in SC Braga takımı ile 1-1 berabere kalan Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. hafta kapanışında 24 Ekim Pazartesi günü karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla start verdi.
Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda SC Braga ile oynanan maçta ilk 11'de forma giyen oyuncular salonda yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanı pas ve gol çalışması ile tamamladı. 

Etiketler: fenerbahçe, konyaspor


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