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Konyaspor'da karikatürlü istifa çağrısı

Atiker Konyaspor’un Spor Toto Süper Lig’de kalmayı garantilemesinin ardından taraftarlar, yönetim kurulunu istifaya çağırdı. Bir taraftar ise çizdiği karikatürle istifa çağrılarına farklı bir boyut kazandırdı.

Konyasporda karikatürlü istifa çağrısı

14 Mayıs 2018 11:16

2016-2017 futbol sezonu Türkiye Kupası ve Süper Kupa sahibi Atiker Konyaspor, bu sezon beklenen başarıyı yakalayamadı. UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmesinin ardından Spor Toto Süper Lig’de de zor günler geçiren yeşil-beyazlılar, Osmanlıspor’un Beşiktaş’a 3-2 yenildiği maç sonrası matematiksel olarak ligde kalmayı garantiledi. Mustafa Reşit Akçay’dan sonra Mehmet Özdilek ile yola devam eden Konyaspor, sezonu 3. teknik direktörleri Sergen Yalçın ile tamamlamaya hazırlanıyor. Devre arası transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna katan Atiker Konyaspor, beklenen çıkışı bir türlü yakalayamayarak ligde ateş hattı olarak bilinen alt sıralardan kurtulamadı.

“Hesap uzmanına çevirdiniz Konyaspor taraftarını”


Atiker Konyaspor'da stres dolu haftalar sona ererken taraftar, yönetim kurulunu istifaya çağırdı. İstifa çağrılarının en dikkat çekenini Konyaspor taraftarı Hüseyin Taşkıran yaptı. Bu sezon taraftarların puan ve averajı en ince ayrıntılarına kadar hesapladığını ve adeta hesap uzmanına döndüğünü anlatan karikatürde hesap makinesini ters çevrilerek sayı ekranına, 'Yönetim istifa' yazıldı. 'Hesap uzmanına çevirdiniz Konyaspor taraftarını' mesajıyla paylaşılan karikatür taraftarın beğenisini topladı.  

 

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