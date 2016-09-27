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Konyaspor’da olağanüstü genel kurul ertelendi

A. Konyaspor’da olağanüstü genel kurul, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 3 Ekim Pazartesi gününe ertelendi.


27 Eylül 2016 10:20

Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda saat 18.30'da başlayan olağanüstü genel kurula kayıtlı delegelerden sadece 15'i katıldı. Yeterli çoğunluk sağlanamayan olağanüstü genel kurulun, bir hafta sonra 3 Ekim Pazartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın yapılacağı belirtildi.

“Her seçimde bir kriz ortamı oluşturmanın gereği yok”

Ertelenen olağanüstü genel kurulun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Ahmet Şan, bunun normal bir süreç olduğunu kaydederek, "Bizim 3 Temmuz'da Yüksek Danışma Kurulumuz tarafından alınan bir tavsiye kararımız vardı. Bu tavsiye kararı gereği kuruluş yılımız 1922 olarak değiştirilecekti. Tabii ki, ülkemizde yaşanan bir 15 Temmuz süreci vardı, o yüzden gecikti. 3 Ekim'de yapılacak ikinci toplantı göz önüne alındığında 3 ayı bulmuş olacağız. Olağanüstü genel kurulumuzda kuruluş yılımız 1922 olarak delegelerimize sunulacak. Delegelerimiz kabul ederse o şekilde tescillenmiş olacak. Konyaspor kulübümüze şimdiden hayırlı olsun diyorum. Zamanlama açısından burada takımı etkileyen birşey yok. Futbol takımı ile kulüp yönetimi farklı. Bu konularda zaten teknik heyetimiz haberdar. Burada süreci etkileyen bir durum söz konusu değil. Biz yönetim olarak normalde devam ediyoruz. Sadece birkaç değişiklik ile takviyeler yapacağız, hepsi o. Yani Konyaspor'da olağanüstü bir durum yok. Öyle eskisi gibi olağanüstü genel kurulda ne olacak diye bir şey yok. Yönetimimiz istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Teknik heyetimiz istikrarlı bir şekilde devam ediyor. O telaşlı günler artık Konyaspor'da geçti. Her seçimde bir kriz ortamı oluşturmanın da gereği yok. Kurumsallaşma gayet güzel gidiyor. Daha yapacağımız çok iş var. Özellikle gelir getirici faaliyetler noktasında; eğitim, alt yapı takımlarının kalacağı yerler, tesisler gibi şu anda devam eden projelerimiz var. İnşallah o projeleri sunacağız. Özellikle 2017 Mayıs sonunda yapacağımız olağan genel kurulda bunları daha somut konuşacağız. Projelerimizi, hedeflerimizi anlatacağız. 100. yılımızda düşündüğümüz Konyaspor'un şimdiden planlanması gerektiğini düşünüyoruz. Zaten iki senedir taraftarlarımızla, yeni stadımızda tüm Türkiye'ye örnek olan bir yapıyla ve basınımızın da desteğiyle yönetimimiz ve şehrimizin tüm dinamikleri bir araya geldi ve bugünkü Konyaspor'u hep beraber oluşturduk. Bunun inşallah daha zirvesi var. Biz daha geçen sezonu 3. sırada bitirdik ve Avrupa Ligi'nde şehrimizi temsil ediyoruz. Ama bu işin zirvesi var. Daha da büyük başarılar elde edecek bir şehiriz. Bu potansiyele sahibiz. Yeter ki birlik-beraberlik içerisinde olalım. Konyaspor'un göreceği çok daha güzel günler var" ifadelerini kullandı. 


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