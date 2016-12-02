Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Konyasporlu Ali Çamdalı’dan iyi haber

Konyasporlu Ali Çamdalı’dan iyi haber

Avrupa Kupası maçında burnu kırılan Konyasporlu futbolcu Ali Çamdalı, takımla birlikte çalışmalara başladı.


02 Aralık 2016 15:07

Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. maçında Ukrayna takımı Shakhtar Donetsk ile deplasmanda oynadığı ve 4-0 mağlup olduğu karşılaşmanın 12. dakikasında aldığı darbe sonucu burnu kırılan takım kaptanı Ali Çamdalı’nın sağlık durumu iyi. Çamdalı geçtiğimiz hafta Medicana Konya Hastanesi’nde Plastik, Rekonsrüktif ve Estetik Cerrahı Op. Dr. Muhammet Kayapınar tarafından ameliyat edilmişti.
Başarılı oyuncu kontrol amacıyla geldiği hastanede yaptığı açıklamada, “Son kez muayeneye geldim. Dikişlerim vardı, sağ olsun doktorum dikişleri aldı. Bugün de takımla ilk defa maskeyle idmana çıktım. İnşallah daha iyi olacak, iyi görünüyor. Nefes almamda bir sıkıntı yok. 1 ay kadar da maskeyle çalışmam lazım. Umarım en kısa zamanda tekrar sahalara dönerim” dedi. 

Selman Ayas
 

Etiketler: ali çamdalı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç