Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. maçında Ukrayna takımı Shakhtar Donetsk ile deplasmanda oynadığı ve 4-0 mağlup olduğu karşılaşmanın 12. dakikasında aldığı darbe sonucu burnu kırılan takım kaptanı Ali Çamdalı’nın sağlık durumu iyi. Çamdalı geçtiğimiz hafta Medicana Konya Hastanesi’nde Plastik, Rekonsrüktif ve Estetik Cerrahı Op. Dr. Muhammet Kayapınar tarafından ameliyat edilmişti.

Başarılı oyuncu kontrol amacıyla geldiği hastanede yaptığı açıklamada, “Son kez muayeneye geldim. Dikişlerim vardı, sağ olsun doktorum dikişleri aldı. Bugün de takımla ilk defa maskeyle idmana çıktım. İnşallah daha iyi olacak, iyi görünüyor. Nefes almamda bir sıkıntı yok. 1 ay kadar da maskeyle çalışmam lazım. Umarım en kısa zamanda tekrar sahalara dönerim” dedi.

Selman Ayas

