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Konyasporlu futbolculardan Türk askerine mesaj

Konyasporlu futbolcular El Bab'ta görev yapan Türk askeri için videolu mesaj yayınladı.

Konyasporlu futbolculardan Türk askerine mesaj

20 Ocak 2017 17:01
Konyasporlu futbolculardan Türk askerine mesaj - Tıkla İzle

Takım kaptanı Ali Çamdalı ile birlikte takımda forma giyen yerli ve yabancı futbolcular, El-Bab'ta görev yapan Türk askeriyle ilgili videolu mesaj yayınladı. Mesajda futbolcular, “Aziz vatanın mert, yürekli cesur evlatları. El Bab’ın yiğit, korkusuz aslanları. Şehitlerimizin vatanperver arkadaşları. Sizin sayenizde alnımız ak. Başımız dik, sırtımız pek. Sanmayın ki orada yalnızsınız. 80 milyonun aklında, dualarındasınız. Bu vatan için, bayrak için, millet ve memleket için yaptıklarınızı unutursak kanımız, kalbimiz kurusun” dedi. 

Etiketler: ali çamdalı, Konyasporlu futbolcular


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