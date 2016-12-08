UEFA Avrupa Ligi H Grubu altıncı ve son maçında sahasında Belçika takımına son dakika golüyle mağlup olan Konyaspor’da Teknik Direktör Aykut Kocaman, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Son maçını kazanarak turu geçmeye ihtiyacı olanla, ilk defa katıldığı bir turnuvada en azından kapanışı kendi seyircisi önünde puan ya da puanlar almak isteği olan iki takımın karşılaştığını ifade eden Kocaman, “Özellikle maçın son 15-20 dakikalık bölümü Braga’dan gelen Shaktar Donetsk’in önde olduğu haberiyle beraber Gent için tamamen grubu geçme açısından mutlak ve mutlaka galibiyet alması gereken bir maç haline çevirdi. Gerek bu duygu ve düşüncenin maça rakibimiz tarafından kattığı hareketlilik, agresiflik, aynı zamanda da topu öne doğru sürekli taşıma isteği gerekse de bizim çok istemenin ve bununla beraber yüksek enerji harcamanın oluşturduğu yorgunlukla beraber biraz daha oyun bizim kalemizde oynandı. Uzatma dakikalarında gelen gol, son derece bizi üzdü. Kazanacağımız çok şey olamamasına rağmen yine de seyircimizin önünde özellikle kapanış maçında puanla bitirmek en büyük arzumuzdu. Bugün az sayıda olmasına rağmen maç boyunca gerçekten candan bir şekilde takıma destek olan çok ofansif olan rakibin kalemizden uzak durmasında büyük katkısı olan seyircimize aynı zamanda sadece bu maçta değil bütün maçlarda çok yüksek şiddette kazanma isteğiyle büyük enerji sarf eden futbolcu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Selman Ayas - Mustafa Beşer