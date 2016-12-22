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Konya’ya şehit ateşi düştü

Suriye’de devam eden Fırat Kalkanı Operasyonunda şehit olan 14 askerden Uzman Çavuş Burak Boz’un acı haberi memleketi Konya’nın Ereğli ilçesine ulaştı.

Konyaya şehit ateşi düştü

22 Aralık 2016 08:04
Konya’ya şehit ateşi düştü - Tıkla İzle

Şehit Uzman Çavuş’un Ereğli ilçesindeki ailesine acı haber gece saatlerinde verildi. İlçenin Cinler Mahallesi’nde oturan aileye haberin verilmesinin ardından eve Türk Bayrağı asıldı. 27 yaşındaki Uzman Çavuş Boz’un 7 yıldır görev yaptığı ve operasyona kendi isteği ile katıldığı öğrenildi. Acı haberi alan ailenin yakınları hemen şehidin evine koştu. Şehit askerin babası Özkan Boz, diğer oğlu Ömer Boz’a sarılarak ‘Kardeşin gitti oğlum, Burak gitti, yavrum, kuzum’ diyerek gözyaşlarına engel olamadı. Evin önünde sağlık ekipleri de hazır bekletilirken, haberi veren yetkililer de aileye başsağlığı dileklerini iletti.


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