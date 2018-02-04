Diğer
Kategoriler

Konya’ya şehit ateşi düştü!!

Afrin'e yapılan Zeytin Dalı Harekatı’nda tanka yapılan saldırıda şehit olan askerlerden Tank Sözleşmeli Er Nurullah Seçen’in Konya'nın Ereğli ilçesinde bulunan ailesine şehadet haberi verildi.

Konyaya şehit ateşi düştü!!

04 Şubat 2018 07:03

Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı neticesinde isabet alan tankta şehit düşen 5 askerden Nurullah Seçen’in ailesine şehadet haberini yetkililer ulaştırdı. Haberi alan ilçe halkı şehidin evinin önüne toplandı. Şehit evine bayraklar asılırken, evde bulunan sağlık ekipleri fenalık geçiren aile bireylerine müdahale etti. Ailenin tek oğlu olan Nurullah Seçen'in nişanlı olduğu öğrenildi.

Öte yandan, şehidin beş gün önce sosyal medya hesabından top mermisinin üzerine 'Afrin Seçen Ailesine Selamlar' yazarak paylaştığı öğrenildi. 

Etiketler: afrin, Konya, şehit, Zeytin Dalı Harekatı

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç