Konya’ya şehit ateşi düştü!!

Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı neticesinde isabet alan tankta şehit düşen 5 askerden Nurullah Seçen’in ailesine şehadet haberini yetkililer ulaştırdı. Haberi alan ilçe halkı şehidin evinin önüne toplandı. Şehit evine bayraklar asılırken, evde bulunan sağlık ekipleri fenalık geçiren aile bireylerine müdahale etti. Ailenin tek oğlu olan Nurullah Seçen'in nişanlı olduğu öğrenildi.

Öte yandan, şehidin beş gün önce sosyal medya hesabından top mermisinin üzerine 'Afrin Seçen Ailesine Selamlar' yazarak paylaştığı öğrenildi.