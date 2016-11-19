Edinilen bilgiye göre, Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Müdürü Salim Aksoy, Kooperatif binası yakınında kimliği belirsiz bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aksoy'un burnunu kırıldığı bildirilirken, polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Müdürü Salim Aksoy, yaptığı açıklamada, saldırganı bugüne kadar hiç görmediğini güvenlik kamerası görüntülerinde saldırganın 12.00 ile 15.00 arasında 3 saat boyunca parkta beklediğinin görüldüğünü, bankaya gitmek üzere odadan çıkıp parktan geçtiği sırada aniden saldırdığını, neye uğradığını anlayamadığını, saldırganın kaçarken de kendisini durdurmak isteyenleri yumrukladığını söyledi.

Manavgat Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından sosyal medya üzerinden de bir açıklama yapan Aksoy, “Şahsıma yapılan çirkin darp ve saldırı olayı kamu görevi olarak yaptığım Manavgat Esnaf Kefalet Kooperatifi ortaklarına, Manavgat halkına, kamu düzenine ve birliğimize yapılmıştır. Müdürlüğünü yaptığım kooperatifin karar merci yönetim kuruludur. Kredi icra ve tüm kararlar yönetim kuruluna aittir. Bu sebeple ortaklarımızla şahsımın hiçbir husumeti olamaz. Aramızda dostluk ve kardeşlik duyguları var. Bu olay tamamen dışarıdan yönlendirmedir. Emniyet mensuplarımız tarafından olay ciddi şekilde araştırılmakta. Bizlerde şiddetle takipçisiyiz” dedi.

Arif Kaplan



