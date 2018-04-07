Diğer
Kategoriler

Kopan bacak kuyuya düştü

Manisa’nın Salihli ilçesinde, jeotermal sondaj sahasında, kabloların dolaşması sonucu kopan bacak kuyuya düştü.

Kopan bacak kuyuya düştü

07 Nisan 2018 15:32

Olay, geçtiğimiz hafta içerinde Eldelek Mahallesi civarındaki bir jeotermal sondaj kuyu çalışmasının yapıldığı alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçi olarak çalışan Halil İbrahim Mısırlı (38), jeotermal sondaj kuyusunda çalıştığı esnada, bacağına sondaj kuyu kablosu dolaştı. İş kazasında yaralanan işçinin imdadına mesai arkadaşları yetişirken, kabloya dolaşan bacağın koptuğu ve kopan uzvun kuyuya düştüğü öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı işçiyi Salihli Devlet Hastanesine kaldırdı. Sağ bacağı kopan işçi, buradaki ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Haftsa Sultan Hastanesine sevk edildi. Yaşanan feci kazanın ardından AFAD ve itfaiye ekipleri koparak kuyuya düşen uzvun, jeotermal kuyusundan çıkarılması için çalışma başlatırken, işçinin kopan uzuvları çıkarılamadı.
Öte yandan, yaşanan feci iş kazası saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.  

Behzat Akcan

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç