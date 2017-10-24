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Köpeğe çarpan motosikletli genç ağır yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yola aniden fırlayan köpeğe çarpan motosikletli genç ağır yaralandı.

Köpeğe çarpan motosikletli genç ağır yaralandı

24 Ekim 2017 22:17

Edinilen bilgiye göre, Çampınar Mahallesi ile İzzettin Mahallesi arasındaki köy yolunda, motosikletiyle seyir halinde olan 15 yaşındaki H.B. bir anda önüne çıkan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletinden düşen H.B. ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı gencin durumunun ağır olduğu ve tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Kaza haberi alan aile yakınları hastaneye akın ederken kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. 

İlker Uyar

 

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