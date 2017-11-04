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Köpeğe çarpan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde köpeğe çarpan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Köpeğe çarpan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

04 Kasım 2017 10:35

Kaza, Ereğli-Ayrancı Karayolunun 17. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hızlı tren hattı yapımında çalışan işçilerin bulunduğu Emrah Ulusan (31) yönetimindeki 06 AED 998 plakalı otomobil, Ereğli istikametine seyir halindeyken, yola aniden çıkan köpeğe çarptıktan sonra kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan Deniz Dönmez (38) hayatını kaybederken, sürücü Emrah Ulusan ile birlikte Hasan Tahsin Boz, Yahya Duru ve Yunus Çakır yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Yahya Duru Konya'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Özcan Saraç

Etiketler: kaza, Konya, şarampol

 

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