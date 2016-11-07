Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Mardin Karayolunun Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü yakınlarında meydana geldi. Viranşehir istikametinden Şanlıurfa il merkezine gitmekte olan Yasin U. yönetimindeki 08 AS 750 plakalı otomobil, sürücüsünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu yan refüje çarparak takla attı. Kazada otomobilde bulunan Zehra Uğur (65) hayatını kaybederken, sürücü Yasin U. ise yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayı duyan şahısların yakınları, olay yerine gelerek sinir krizleri geçirdi. Ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, kapanan yol ise yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan sürücünün çarpmamak için manevra yaptığı köpek de otomobilin altında kalarak telef oldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şinasi İnan