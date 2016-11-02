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Köpeğe çarpmamak için orta refüje çıktı: 5 yaralı

Gaziantep’te köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil, orta refüje çıktı. 2 ağacın devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

Köpeğe çarpmamak için orta refüje çıktı: 5 yaralı

02 Kasım 2016 13:58

Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesine bağlı Karacaahmet Mahallesi Basra Yolu üzerinde seyir halinde bulunan Abdurrahman K. idaresindeki 27 L 2619 plakalı otomobil, yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Orta refüje çıkan otomobil, 2 ağaca çarparak devirdi. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda sürücü ile birlikte Rabia, Fayaat, Meke ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Gaziantep’teki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın meydana geldiği yolda bir süre kontrollü bir şekilde ulaşım sağlanırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Mehmet Bulut

Etiketler: Gaziantep, kaza


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