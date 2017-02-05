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Köpeğe trafikte iple işkence

Afyonkarahisar'da köpeği kullandığı aracın aynasına iple bağlayıp trafikte ilerleyen şahıs pes dedirtti.

Köpeğe trafikte iple işkence

05 Şubat 2017 11:43
Köpeğe trafikte iple işkence - Tıkla İzle

Olay, Afyonkarahisar-Konya karayolunun, Konya Köprülü kavşağı mevkinde meydana geldi. İsmi henüz belirlenemeyen bir şahıs kullandığı 03 RA 756 plakalı otomobilin sağ yan aynasına bağladığı köpekle trafikte ilerlemeye başladı. Durumu gören vatandaşlar, olayı polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine aracı bulmak için çalışma başlatan polis, şahsı bulamadı. 

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde ise, 4’lü sinyallerini yakan kırmızı renkli bir otomobilin yaklaşık 20 kilometre hızla ilerlediği görülüyor. Aracın sağ dikiz aynasına iple bağlanan köpek ise araçla birlikte trafikte ilerliyor. Görüntüyü çeken vatandaş yaklaşık 15 saniye olayı çektikten sonra öndeki aracın yanına yaklaşarak “Beyefendi hiç hoş değil, hem de hiç” diye sesleniyor. Köpeği aracına bağlayarak koşturan vatandaş ise “Bir yerden bulduk eve götürüyoruz, arabaya koyamadık ısırıyor” diyerek kendisini savunmaya çalışıyor. Bu sırada araç ile birlikte koşan köpeğin kilometrelerce kat etmesinden dolayı hayli yorulduğu da gözleniyor.

“Görüntülerini izlediğimiz bu olay kanımızı dondurdu” 

Olayın duyulmasının ardından harekete geçen ve şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirten Sokak Hayvanlarını Koruma, Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO) Başkanı Yasin Yılmaz, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne fotoğraf ve görüntünün e-mail ile gönderdiklerini ifade ederek, sürücüsünün bulunup gerekli işlemin yapılmasını istedi. Yılmaz, “Afyonkarahisar-Konya karayolu üzerinde meydana gelen bu olay kanımızı dondurdu. Yılmaz videoyu izlediğimizde köpeğe işkence yapan şahısın bir siyasi partinin de sembolünü yapması manidardır. Videodaki köpeğin çektiği acıyı hepimiz görüyoruz, bu kişi her ne kadar ‘yolda bulduk ısırıyor’ diyorsa da bu inandırıcı değildir. Bu insanın beslediği başka hayvanlar varsa o hayvanların da hayatları tehlikededir ve bununda tespit edilmesi gerekmektedir. Kanunlar açıktır, bu kişinin bu günden sonra başka hayvanlara zarar vermemesi için hayvan beslemesi yasaklanmalıdır. Bu eylemi, bu kadar vahşice gerçekleştiren birinin ileride başka canlara ve insanlara da zarar verebileceği yapılan araştırmalarla sabittir. Görüntüler üzerine Afyonkarahisar Valiliğine, İl Emniyet Müdürlüğü ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar V. Bölge Müdürlüğü’ne gerekli şikayetlerde bulunduk. Vali Aziz Yıldırım’ın devreye girmesi ve vereceği talimat ile umarız en kısa zamanda bu şahıs yakalanır" diye konuştu. 

Polis ekiplerinin olay ile ilgili çalışmaları sürüyor.  


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