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Köpeği çelik iple astılar

Bursa'da çelik iple ağaca asılan köpek feci şekilde can verdi. Sahibesinin göz yaşlarını tutamadığı köpek, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ölen 'Boncuk' adlı köpeğin yerine hemen yeni köpek alan kadın, "Onun kanını yerde bırakmayacağım" dedi.

Köpeği çelik iple astılar

25 Ağustos 2017 09:13

Olay merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Rottweiler cinsi köpeği bulunan A.A., öğle saatlerinde işten eve geldiğinde köpeğini yerinde bulamadı. Komşularından şüphelenen A.A., köpeğini armaya başladı. Evin arkasındaki tarlaya giden kadın, köpeğin cansız bedeniyle karşılaştı. Çelik iple boğazından asılan köpeğin can verdiğini gören A.A. gözyaşlarına boğuldu. 

Boğazından asılan Boncuk isimli köpeğin sahibesi A.A., "Onu çok seviyordum, ama kimse yar etmedi. Bunu yapanların Allah çoluğundan çocuğundan çıkarsın. Ne istediniz benim Boncuk'umdan? İçeri girmezdi. Evde kimse yokken camdan bakardı. Ama ben kanını yerde koymam. Ev sahibi de olsa, mülk sahibi de olsa kanını yerde koymam. Daha çok köpek getireceğim. Burayı hayvan barınağı yapacağım" dedi. 

Serkan Akkuş
 

Etiketler: boncuk, bursa


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