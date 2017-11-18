Köpeği olan kişiler daha uzun yaşıyor

İsveç'teki Uppsala Üniversitesi'nde Mwenya Mubanga ekibinin 3.4 milyon kişi üzerinde yaptığı araştırmaya göre köpek sahibi olan kişilerin ölüm riskinin daha düşük olduğu ortaya çıktı. Araştırmada köpek sahiplerinin daha aktif yaşantı içerisinde olduğu gözlenirken, kardiyovasküler hastalık riskinin daha düşük seviyelerde olduğu belirtildi. Bu bağlamda köpek sahiplerinin ölüm riskinin yüzde 33, kalp krizi riskinin yüzde 11 oranında azaldığı gözlendi.

Özellikle Teriyer, Retriever, Scent Hound cinsine sahip olan kişilerin en düşük kardiyovasküler hastalık riskinin en düşük seviyelerde olduğu beliritildi.

