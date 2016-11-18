Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Köpeği zehirlenen görme engelli vatandaşa Büyükşehir’den yeni can dostu

Köpeği zehirlenen görme engelli vatandaşa Büyükşehir’den yeni can dostu

Marmaris’e 30 kilometre mesafedeki Osmaniye Mahallesi Camiyanı mevkiinde elektriği ve suyu olmayan evinde tek başına yaşayan, işi ve sosyal güvencesi bulunmayan, kardeşlerinin yardımıyla geçinen 51 yaşındaki görme engelli Mustafa Demirtaş’a rehberlik eden kurt kırması ‘Doddi’ adlı köpeğin öldürülmesinin ardından, Muğla Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşa rehber köpek hediye etti.

Köpeği zehirlenen görme engelli vatandaşa Büyükşehirden yeni can dostu

18 Kasım 2016 11:59

Engelli vatandaşın köpeğinin öldürülmesinin ardından yerel ve ulusal basında çıkan haberlerden sonra Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, görme engelli vatandaşa isteği üzerine yeni bir köpek hediye edilmesi için çalışma başlattı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler ekipleri Mustafa Demirtaş’ın isteği üzerine kendisine 8 aylık çoban kırması bir köpek hediye etti.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Koç, Marmaris ilçesinde yaşanan köpek zehirlenme olayından kısa süre sonra ekiplerin konuyu araştırmaya başladığını ve mağdur vatandaş Mustafa Demirtaş’ı evinde ziyaret ettiğini söyledi ve Büyükşehir Belediyesi olarak Mustafa Demirtaş’a kendi isteği üzerine köpek hediye edildiğini belirtti.

"Köpeğim bana ışık olacak"
Yeni köpeğine Aydın ismini koyan Mustafa Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi ekiplerine yanında oldukları ve yeni arkadaşı için teşekkür etti. Mustafa Demirtaş, “Köpek benim için çok önemli. 24 saat etrafımda, hem evimi, hem hayvanlarımı koruyacak, hem de bana ışık olacak. Emeği geçenlere, belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bekir Tosun - Vural Efecik

Etiketler: köpek, Mustafa Demirtaş


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!