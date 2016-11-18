Engelli vatandaşın köpeğinin öldürülmesinin ardından yerel ve ulusal basında çıkan haberlerden sonra Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, görme engelli vatandaşa isteği üzerine yeni bir köpek hediye edilmesi için çalışma başlattı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler ekipleri Mustafa Demirtaş’ın isteği üzerine kendisine 8 aylık çoban kırması bir köpek hediye etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Koç, Marmaris ilçesinde yaşanan köpek zehirlenme olayından kısa süre sonra ekiplerin konuyu araştırmaya başladığını ve mağdur vatandaş Mustafa Demirtaş’ı evinde ziyaret ettiğini söyledi ve Büyükşehir Belediyesi olarak Mustafa Demirtaş’a kendi isteği üzerine köpek hediye edildiğini belirtti.

"Köpeğim bana ışık olacak"

Yeni köpeğine Aydın ismini koyan Mustafa Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi ekiplerine yanında oldukları ve yeni arkadaşı için teşekkür etti. Mustafa Demirtaş, “Köpek benim için çok önemli. 24 saat etrafımda, hem evimi, hem hayvanlarımı koruyacak, hem de bana ışık olacak. Emeği geçenlere, belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bekir Tosun - Vural Efecik