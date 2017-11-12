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'Köpeğimi yangından kurtarın' diye ağladı

Samsun'da bir apartmanın zemin katında çıkan yangında bitişik daireyi de dumanlar sarınca, yangında evde bulunan köpeğinin kurtarılmasını isteyen kadın, "Köpeğimi yangından kurtarın" diye ağladı.

Köpeğimi yangından kurtarın diye ağladı

12 Kasım 2017 17:17
'Köpeğimi yangından kurtarın' diye ağladı - Tıkla İzle

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Park Apartmanı'nda zemin katındaki dairede yangın çıktı. Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis sevk edildi. Dumanlar apartmanı sararken, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Ancak, yangın sırasında dumanlar aynı apartmanın bitişiğindeki daireleri de sardı. Sevilay Günaydın adlı kadın kızı ile birlikte evden çıktıktan bir süre sonra komşularının apartmanda yangın çıktığını telefonla bildirmesi üzerine evinde köpeğinin olduğunu hatırlayıp geri döndüler. Köpeğinin dumandan zehirlenip ölmemesi için panik içinde yardım isteyen Sevilay Akdeniz'in çırpınışları üzerine eve itfaiye ekipleri girdiler. Evde bağlı bulunan köpek dışarı çıkartılarak sahibi olan kadına teslim edildi. 2 yaşında olan 'Dost' adını verdiği köpeğine baktığını ifade eden Sevilay Akdeniz, köpeğini yangın mahallinden kaçırırken, üzüntüsü sevince dönüştü. Yangın çıkan evde kimsenin bulunmadığı ancak eşyaların yandığı tespit edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Muhammer Ay

Etiketler: köpek, Samsun, yangın

 

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