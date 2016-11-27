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Köpeğiyle birlikte zehirlendi

Antalya'nın Kemer ilçesindeki ünlü tatil beldesi Çıralı'da kedi ve köpeklerin zehirlenerek ölmesi evcil hayvan sahiplerini isyan ettirdi. Bir vatandaş da zehirlenen köpeğine su içirdiği şişeden yanlışlıkla su içince zehirlenerek geceyi yoğun bakımda geçirdi.

Köpeğiyle birlikte zehirlendi

27 Kasım 2016 12:28
Köpeğiyle birlikte zehirlendi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Çıralı'da işletmecilik yapan vatandaşların kedi ve köpekleri, Sahil Caddesi'ndeki bir bahçede zehirlenmiş halde bulundu. Vatandaşların iddiasına göre 4'ü sahipli 6-7 kedi, 3 köpek yanında, 3 kirpi ve tavuk aynı bahçede zehirlenmiş olarak ölü bulundu.

Köpeğin sahibi de zehirlendi
Köpeği zehirlenen vatandaşlardan, 38 yaşındaki pansiyon işletmecisi Recep İtaatli, Şeker isimli Jack Russell Terrier isimli köpeğini zehirlenmiş halde bulunca bir şişeyle tuzlu su içirdiğini ve otomobiliyle Kemer'deki veterinere götürdüğünü ancak köpeğin kurtarılamadığını söyledi. Kemer'e giderken susadığını ve yanlışlıkla da köpeğine su içirdiği şişeyi kullandığını Söyleyen İtaatli, “Dudaklarım başlayarak uyuşma ve kulaklarımda zonklama başladı. Kemer'e dönmeye çalıştım ama otomobili kullanamaz duruma gelince 112'yi arayarak ambulansla hastaneye kaldırıldım” dedi.
Antalya'da bir hastanede sabaha kadar yoğun bakımda tedavi gördüğünü ifade eden İtaatli, kendisine tarım ilacı zehirlenmesi teşhisi konulduğunu belirterek "Zehir o kadar güçlüydü ki dudağımın değmesi bile yetti. Bu olayın sorumlusu bulunduğu takdirde davacı olacağım" diye konuştu.

“Hayvan sevmeyen birileri var”
Whisky isimli Alman Kurdu köpeğini zehirlenmiş halde ölü bulan 38 yaşındaki Pansiyon ve restoran işletmecisi Cemal Demir, bir süredir devam eden zehirleme olaylarının iki haftadır devam ettiğine dikkat çekerek "Köyde hayvanları sevmeyen ve zehirlemek için uğraşan birileri var diye düşünüyoruz. Çünkü Sahil Caddesi'nde bu olayların üst üste gelmesi pek hoş değil. Şu ana kadar gidip şikayette bulunmadık çünkü Recep İtaatli arkadaşımız da zehirlenip yoğun bakıma kaldırılmıştı, O'nun gelmesini bekledik. Pazartesi günü gidip şikayetçi olacağız ve sorumlunun bulunmasını isteyeceğiz" dedi.

“Başka hayvanlar da öldü”
Dayı isimli köpeğinin zehirlendiğini söyleyen 48 yaşındaki Hüseyin Demir isimli esnaf ise bütün zehirlenmeler aynı yerde olduğu için bunu birilerinin yaptığını düşündüğünü belirterek hayvan ölümlerinin sorumlusunun bulunarak cezalandırılmasını istedi. Hüseyin Demir, 3 köpeğin zehirlenmiş bulunduğu aynı bahçede 6-7 kedi, 3 kirpi ve tavuk ölülerinin de bulunduğunu söyledi.
Evcil ve yabani hayvanların zehirlenmiş halde ölü bulunduğu iddia edilen portakal bahçesinin sahibi Nihat Karataş da buldukları hayvanları bahçeye gömdüklerini belirterek "Hayvanları zehirleyenlerin bulunup adalete teslim edilmesini istiyoruz. Hep birlikte davacı olacağız. Artık hayvanların ölmesini istemiyoruz" şeklinde konuştu.
Olayla ilgili Teikrova Jandarma Karakol Komutanlığı'nın soruşturma başlattığı öğrenildi. 

Etiketler: köpek, zehirlenme


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