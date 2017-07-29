Köpeğiyle çay bahçelerini soyan hırsız, 12 saat sonra parka gezmeye gelince yakalandı

Olay, dün gece Hikmet Şahin Kültür Parkı'nda meydana geldi. Gece 03.00 sıralarında köpeği ile birlikte park içerisinde keşif yapan hırsız, önce Ayhan Ö.'ye ait çay bahçesine, tornavida yardımıyla pencereyi kırarak girdi. Burada bir miktar para ile laptop, tablet bilgisayar ile kumbarayı çalan hırsız, köpeği ile birlikte İsmail Ç.'ye ait çay bahçesine yöneldi. Alarmları fark ederek yanında bulunan büfeye giren hırsız eli boş döndü. Hırsız, sırasıyla 4 ayrı mekana girdi. Hırsız güvenlik görevlilerini fark edince köpeğini tasmasından tutarak olay yerinden ayrıldı.

Sabaha karşı 10.00 sularında büfenin penceresinin kırıldığını fark eden İsmail Ç., durumu emniyet ekiplerine bildirdi. İnceleme yapan emniyet ekipleri hırsızı bulmak için çalışma başlattı.



Köpekli hırsızın rahat tavırları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Hırsızın köpeği eğittiği girdiği iş yerleri önünde köpeğin nöbet tuttuğu ve birinin geldiğinde sahibine havladığı kameralar tarafından kaydedildi.

12 saat sonra yeniden Kültürpark'ta gezmeye başlayan hırsızlık şüphelisi Semih S, güvenlik ekipleri tarafından fark edildi. Yanındaki köpekten tanınan zanlı kıskıvrak yakalandı. Hırsızlık şüphelisi emniyet ekiplerine teslim edildi. Ekipler zanlıyı gözaltına alırken, köpeğe de el konuldu.



Öte yandan zanlının üzerinden İnegöl’de bir çay bahçesine ait olan ödenmemiş adisyon kağıdı bulundu.

Salih Bakıcı