Diğer
Kategoriler

Köpeğiyle çay bahçelerini soyan hırsız, 12 saat sonra parka gezmeye gelince yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 çay bahçesini eğitimli köpeği ile birlikte soyan hırsız, 12 saat sonra parka tekrar gelince yakayı ele verdi. Bir çay bahçesinin güvenlik kameralarına yansıyan hırsız, kameralar sayesinde tespit edilip parkın güvenlik görevlilerince yakalandı.

Köpeğiyle çay bahçelerini soyan hırsız, 12 saat sonra parka gezmeye gelince yakalandı

29 Temmuz 2017 14:03

Olay, dün gece Hikmet Şahin Kültür Parkı'nda meydana geldi. Gece 03.00 sıralarında köpeği ile birlikte park içerisinde keşif yapan hırsız, önce Ayhan Ö.'ye ait çay bahçesine, tornavida yardımıyla pencereyi kırarak girdi. Burada bir miktar para ile laptop, tablet bilgisayar ile kumbarayı çalan hırsız, köpeği ile birlikte İsmail Ç.'ye ait çay bahçesine yöneldi. Alarmları fark ederek yanında bulunan büfeye giren hırsız eli boş döndü. Hırsız, sırasıyla 4 ayrı mekana girdi. Hırsız güvenlik görevlilerini fark edince köpeğini tasmasından tutarak olay yerinden ayrıldı.
Sabaha karşı 10.00 sularında büfenin penceresinin kırıldığını fark eden İsmail Ç., durumu emniyet ekiplerine bildirdi. İnceleme yapan emniyet ekipleri hırsızı bulmak için çalışma başlattı.

Köpekli hırsızın rahat tavırları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Hırsızın köpeği eğittiği girdiği iş yerleri önünde köpeğin nöbet tuttuğu ve birinin geldiğinde sahibine havladığı kameralar tarafından kaydedildi.
12 saat sonra yeniden Kültürpark'ta gezmeye başlayan hırsızlık şüphelisi Semih S, güvenlik ekipleri tarafından fark edildi. Yanındaki köpekten tanınan zanlı kıskıvrak yakalandı. Hırsızlık şüphelisi emniyet ekiplerine teslim edildi. Ekipler zanlıyı gözaltına alırken, köpeğe de el konuldu.

Öte yandan zanlının üzerinden İnegöl’de bir çay bahçesine ait olan ödenmemiş adisyon kağıdı bulundu. 

Salih Bakıcı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 31°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!