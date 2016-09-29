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Köpek 5. kattan böyle atladı

Bursa’da 5 katlı bir binanın terasında mahsur kalan kurt köpeği, itfaiye ekiplerinin kurtarma operasyonu sırasında 5. kattan aşağıya atladı. O anlar ise saniye saniye kaydedildi.

Köpek 5. kattan böyle atladı

29 Eylül 2016 09:46
Köpek 5. kattan böyle atladı - Tıkla İzle

Olay merkez Yıldırım ilçesinde bulunan bir evin çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahibinin çatıda bıraktığı köpek, sürekli havlamaya başladı. Rahatsız olan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Eve gelen itfaiye ekipleri, çatıda mahsur kalan köpeği kurtarmak için merdiven açtı. Daha sonra ekiplerin merdivenle çatıya çıktığını fark eden köpek, kendisini 5. kattan boşluğa bıraktı. Köpeğin düşme anı ve çevredeki vatandaşların çığlık atması kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Aşağıya düştükten sonra kaçan köpeğin akıbeti bilinmiyor.  

Cengiz Gündüz 
BURSA

Etiketler: köpek


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