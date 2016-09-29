Olay merkez Yıldırım ilçesinde bulunan bir evin çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahibinin çatıda bıraktığı köpek, sürekli havlamaya başladı. Rahatsız olan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Eve gelen itfaiye ekipleri, çatıda mahsur kalan köpeği kurtarmak için merdiven açtı. Daha sonra ekiplerin merdivenle çatıya çıktığını fark eden köpek, kendisini 5. kattan boşluğa bıraktı. Köpeğin düşme anı ve çevredeki vatandaşların çığlık atması kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Aşağıya düştükten sonra kaçan köpeğin akıbeti bilinmiyor.

Cengiz Gündüz

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