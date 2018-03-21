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Köpek dövüşü yaptıranlara polis suçüstü yaptı

Oltu’da başıboş bir arazide köpek dövüşü yaptırıldığı ihbarı üzerine Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Köpek dövüşü yaptıranlara polis suçüstü yaptı

21 Mart 2018 16:27

Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda köpek dövüşü yaptıranlara suçüstü yapıldı.
Oltu ilçe merkezi dışında Karaca Orman Ürünleri arkasında bulunan boş arazide köpek dövüşü yaptıranlara yönelik yapılan operasyonda köpek dövüşü yaptıran S.M. ve F.V. isimli şahıslar suçüstü yakalandı.
Kangal cinsi yaralı iki köpek şahıslardan alınarak tedavilerinin ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Hayvan Barınağına teslim edildi.

S.M. ve F.V. isimli şahıslar hakkında işlem yapan polis ekipleri, ayrıca tutanakları Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne gönderdi. Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 5199 sayılı kanununun 11. Maddesine istinaden köpek dövüşü yaptıran şahıslara kişi başı 3.150 TL. idari para cezası uygulandı.

Öte yandan bu tür olaylarla ilgili mevcut durumda 5199 sayılı kanunda öngörülen idari para cezaları uygulanırken yakın zamanda yürürlüğe girmesi beklenen Hayvan Haklarının Korunması ile ilgili yeni kanunda ciddi hapis cezalarının öngörülmektedir.

Bu arada Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada; “Ekiplerimizin, halkımızın huzur ve güvenliği için mesai mevhumu gözetmeksizin yapmış olduğu çalışmaların yanı sıra değerli halkımızdan bu ve benzeri hayvan haklarının ihlali, çevrenin kirletilmesi mala ve şahsa karşı işlenen suçlarla karşılaşmaları durumunda 155 ihbar hattını bildirmelerini önemle rica ediyoruz.” denildi.  

Etiketler: köpek dövüşü, Oltu

 

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