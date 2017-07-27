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Köpek gezdirme tartışması cinayetle bitti: 1 kişi hayatını kaybetti 1 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde gece saatlerinde köpek gezdirme meselesinde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Köpek gezdirme tartışması cinayetle bitti: 1 kişi hayatını kaybetti 1 yaralı

27 Temmuz 2017 07:59

Olay gece 00.30 sıralarında İzmit Kadıköy Mahallesi Aktürk Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı mahallede oturan iki kardeş Muhammet İ., Medet İ(22)., ile komşuları Murat Durak(29) ve Ömer Durak (37) arasında köpek gezdirme meselesinden tartışma çıktı. Sokakta köpeğini gezdiren Murat Durak, kendisine “Gece saatinde sokakta köpek mi gezdirilir” diyen Muhammet İ. ve Medet İ. adlı kardeşlerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Durak’ın abisi Ömer Durak da tartışmaya dahil oldu.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında Muhammet İ., Medet İ. adlı iki kardeş yanlarına aldıları silaha sarılarak iki kardeşe 7-8 el ateş ettiler. Kurşunların hedefi olan iki kardeşten Murat Durak ve Ömer Durak kanlar içinde yerde kaldılar. Durak kardeşleri yaralayan Muhammet İ., Medet İ. adlı iki kardeş ise babaları Erdinç İ. tarafından kendilerine ait otomobille olay yerinden kaçtılar.

Silah seslerini duyan mahalleli sokağa çıktığında ise Durak kardeşleri kanlar içinde yerde yatarken buldular. Mahallelinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince olay yerine ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Murat Durak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Ömer Durak ise tedavi altına alındı.
Olay yerine gelen polis ekipleri de sokağı güvenlik şeridine alarak inceleme yaptı. Sokak üzerinde Murat ve Ömer Durak kardeşlere isabet eden mermi kovanlarını toplayan polis ekipleri, kaçan Muhammet İ., Medet İ. ve babaları Erdinç İ.’yi yakalamak için çalışma başlattı. 

Gürcan Yılmaz - Cihan Atik 


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