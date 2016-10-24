Olay, saat 16.30 sıralarında İzmit Akçakoca Mahallesi Sırrı Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, 53 yaşındaki Çetin Y., sokakta gezdirdiği köpek yüzünden 16 yaşındaki Ali S.’yi uyardı. Uyarının tartışmaya dönüşmesi sonucunda Çetin Y., Ali S.’ye tokat atarak uzaklaşmasını istedi. Yediği tokada sinirlenen Ali S., evinden aldığı kurusıkı silahla 8 el ateş ederek kovalamaya başladığı Çetin Y.’yi bacağından bıçakladı. Bacağından bıçaklanan Çetin Y. olay yerine çağrılan taksi ile Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Olay sonrası kaçan Ali S. ise polis tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.