Köpek korkusu olan adama köpek şakası

Köpeklerin kovaladığı şahıs ilk önce elindeki poşetleri düşürdü ardından yere düştü. İlginç görüntülerin oluştuğu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Zeytinburnu 58’inci Bulvar üzerinde meydana geldi. Köpek korkusu olan şahsın bu korkusunu bilen esnaf arkadaşları şaka yapmaktan geri kalmadı. Esnaf dükkanına geldiğinde bir arkadaşı arkadan yaklaşıp eliyle korkuttu. Esnaf köpek saldırdı diye korkunca elindeki poşetleri attı. Bu sırada sokakta olan köpekler şahsın korktuğunu görünce şahsa doğru koşmaya başladı. Köpek korkusu olan esnaf ne yapacağını şaşırıp arkadaşının arkasına saklandı. Ertesi gün yine dükkanını açmak için dükkanına gelen şahsı bu kez kötü bir sürpriz bekliyordu. İş yerine gitmek üzere yine aynı yol üzerinden giden talihsiz adam bu seferde hanın girişine geldiği sırada, köpek korkusunu atlatması için yardımcı olmaya çalışan başka bir arkadaşı telkinde bulundu. Bu sırada sokak üzerinde uyuyan iki köpek birden ayağa kalkarak daha önce saldırdıkları vatandaşa doğru koşmaya başladı. Korkudan geri geri koşmaya başlayan talihsiz vatandaş dengesini kaybederek yere düştü. Komik görüntülerin oluştuğu olayda vatandaş yara almadan kurtulurken bu anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Ufuk Kıvık